獨家》乳浪回來了！台中酒店復業 酒客帶「小黃卡」重溫粉味

有陪侍合法休閒娛樂場所終於今天復業，小姐低胸爆乳，大露傲人事業線選接客人。（民眾提供、資料照；本報合成）

2021/11/16 23:19

〔記者許國楨／台中報導〕無陪侍KTV、夜店等場所上月陸續復業，有陪侍合法休閒娛樂場所也終於在今天（16日）重新營業，台中市有理容KTV趕在下午就營業，隨即客滿。知名的金錢豹、海派等酒店則在晚間復業，小姐秀出姣好身材，露長腿、爆乳裝上檯，酒客雖要攜帶「小黃卡」受檢才能入店，但仍難掩興奮語氣說，重溫久違的粉味！

中央疫情指揮中心日前宣布，16日起有陪侍服務的合法休閒娛樂場所，符合防疫措施者，得開放營業，要求業者需實聯制、量體溫，從業人員健康監測，良好通風、充足清消設備，每日至少2次環境物品清消。從業人員均至少接種1劑疫苗滿14天，首次服務前應提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明，而進入消費的酒客，則需提供至少接種一劑疫苗滿14天（接種小黃卡或健保快易通）。

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而台中市歇業迄今足足6個月的酒店、舞廳及理容KTV終於在今天復業，業者也都傳LINE或簡訊通知、叮嚀員工及小姐，未打第一劑疫苗，或是打一劑未滿14天者不能進公司，有施打者也必需帶小黃卡上班，包括客人也要帶小黃卡，因應聯合稽查或臨檢。

其中，金麗都理容KTV算是搶頭香，趕在下午3點就開門營業，到晚間6點時已宣布客滿。而知名的金錢豹酒店，除三樓維持自助式KTV，一、二樓舞廳在晚間7點開始，四樓酒店則是在晚間8點陸續開始營業。另家同樣具高知度的海派系列海七、海八酒店也同樣在晚間復業，許久不見的燈火輝煌重現。

至於久未上班的小姐們也精心打扮，不是露出修長美腿，就是露出香肩或是低胸爆乳，火辣穿著一覽無遺。

警方則強調，絕不容許有酒醉鬧事、鬥毆的情事發生，強力要求業者做好自主管理，應掌握各包廂狀況，隨時提高警覺，如發現有滋事徵兆，立即分隔兩方，儘速通報警方到場。

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有陪侍合法休閒娛樂場所終於今天復業，小姐低胸爆乳，大露傲人事業線選接客人。（民眾提供）

知名的金錢豹酒店今晚復業。（資料照）

理容KTV傳簡訊給老客人，貼心叮嚀。（民眾提供）

也有小姐低胸爆乳，大露傲人事業線。（民眾提供）

有的小姐露出香肩。（民眾提供）

坐檯小姐精心打扮，露出修長美腿。（民眾提供）

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