Taiwan Can Help有片為證 刑事局短片籲國際刑警組織正視台灣

刑事局拍攝的真人真事改編影片，目的是要推動台灣加入國際刑警組織。（記者姚岳宏翻攝）

2021/11/16 20:01

〔記者姚岳宏／台北報導〕本月國際刑警組織（INTERPOL）將在土耳其舉辦大會，台灣依然沒有受邀與會，我刑事警察局特別製作國際刑警組織推案短片「遺落角」（The Missing Piece），片中強調倘若台灣成為國際刑警組織會員國，則警方將更能伸張正義，保護國際婦女、兒童的人身安全，確保全球警察網絡沒有缺口及漏洞。

刑事局指出，自2013年起，國際駭客組織遠端遙控銀行ATM吐鈔、盜領，估計造成全球40國的金融業10億歐元損失，而2016年7月，台灣第一銀行ATM遭到駭客植入木馬程式，攻擊22家分行、41台ATM自動吐鈔，共被盜領新台幣8327萬餘元，經台警查緝到幕後俄羅斯籍犯嫌，透過歐洲刑警組織合作逮捕該犯嫌，順利瓦解該跨國犯罪組織，成功起獲贓款，為全球首例。

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歐洲刑警組織特此發函感謝我國協助，彰顯我國警方優異的犯罪偵防能力，並具有共同打擊國際重大犯罪不可或缺的重要性；惟我國非國際刑警組織會員國，無法即時取得國際刑警組織的資料，亦無法使用遭竊與遺失旅行文件（Stolen and Lost Travel Documents簡稱SLTD）等19個資料庫，恐造成國際治安維護的缺口。

刑事局為此製作國際刑警組織推案短片「遺落角」（The Missing Piece），並於今天在刑事局局長室臉書正式播出。

「遺落角」係改編自刑事局破獲之「外籍性侵通緝犯自義大利潛逃我國、外籍女婿勒斃岳父母攜台籍幼子潛逃」等真實案例，透過國際刑警之友會商聘有「MV教父」之稱的亞洲知名商業攝影師林炳存主導拍攝，另安排警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿等人擔綱演出，片中強調倘若我國為國際刑警組織會員國，則警方將更能伸張正義，竭力保護國際婦女、兒童之人身安全，以捍衛他們的「笑容」。

刑事局也籲請INTERPOL儘速尋求適當方式接納台灣完整參與其會議、機制、訓練與活動，並能無礙使用「I-24/7全球警察通訊系統」，以確保全球警察網絡沒有缺口及漏洞。

刑事局拍攝的真人真事改編影片，目的是要推動台灣加入國際刑警組織。（記者姚岳宏翻攝）

警政署長陳家欽積極推動台灣加入國際刑警組織。（記者姚岳宏翻攝）

刑事警察局強調Taiwan Can Help，以確保全球警察網絡沒有缺口及漏洞。（記者姚岳宏翻攝）

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