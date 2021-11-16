台中發生槍擊案？議員質疑 警火速澄清：抓到擁槍男

警方查獲涉嫌擁槍自重的李嫌。（記者許國楨翻攝）

2021/11/16 18:40

〔記者許國楨／台中報導〕台中市議員陳世凱今天在議會砲轟台中治安事件頻頻，民眾出門感到相當不安，並詢問市警局長這2個月在西屯區是否發生民宅槍擊案？質疑警方沒有掌握相關資訊，還是刻意漏列，美化整體治安數字？對此轄區警方傍晚澄清，12日的確曾查獲一名擁槍男子，但經清查110報案系統，並無相關開槍報案紀錄。

台中市第六分局表示，本月11日接獲35歲李姓男子涉嫌持有槍械情資，立即成立專案小組並報請台中地檢署指揮偵辦，隔天迅速持拘票在沙鹿區將李嫌拘提到案，起出改造手槍1把、子彈9顆及安非他命1包等證物，經查，有毒品及槍砲等刑案紀錄的李嫌，疑為了防止在毒品交易過程中遭黑吃黑，才會擁槍自重。

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警方表示，訊後全案先依槍砲及毒品罪嫌送辦，而經清查110報案系統，最近確實無相關開槍報案紀錄，而李嫌是否有涉及開槍案件及槍枝來源，警方擴大深入追查中。

警方強調，台中的治安絕對不容挑戰和破壞，自本月11日起全力推動「除暴安民專案」，要讓市民感受警方強力打擊、掃蕩犯罪的決心，建立市民對治安的信心，只要敢在臺中逞凶犯案，一定嚴查嚴辦，絕對斬草除根、除惡務盡。

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警方查扣的改造槍枝。（記者許國楨翻攝）

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