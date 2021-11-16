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    議員指海神惡煞案記者會上面露笑容 中市警局長：會檢討

    台中市議員劉士州批警察局長蔡蒼柏，日前開記者會竟露出笑容，要求應注意態度。（記者蘇金鳳攝）

    台中市議員劉士州批警察局長蔡蒼柏，日前開記者會竟露出笑容，要求應注意態度。（記者蘇金鳳攝）

    2021/11/16 17:24

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中日前發生瑪莎拉蒂惡煞車禍事件，社會譁然。國民黨議員吳瓊華、陳政顯今在市議會表示，此事引起民眾對警察的不滿，網路短短幾天出現逾10萬筆搜尋。警方處理流程有誤，要求提升素質加強專業。議員劉士州批評，警察局長蔡蒼柏開記者會時竟面露笑容引發爭議，要求小心謹慎。蔡蒼柏回應，會自我檢討疏失。

    台中市議會今進行警消環衛業務質詢，國民黨議員陳政顯表示，警察人員真的非常辛苦，但是瑪莎拉蒂事件，顯示作業流程有誤，應該要加強訓練。

    吳瓊華表示，最近因為瑪莎拉蒂宋姓大學生的事件，引起民眾對警政工作很多不滿，網路上對此事件有正負看法，短短幾天炸出超過10萬筆搜尋，並引發民怨，警員SOP流程有錯，提升警員素質非常有必要。

    劉士州則批蔡蒼柏，為瑪莎拉蒂案開記者會時，竟面帶笑容，要求局長要注意對外表現。

    蔡蒼柏回應，會檢討，並加強警察人員教育訓練，至於自己開記者會面露笑容，是自己的疏失，也會自我檢討。

    此外，吳瓊華說，中二選區補選明年舉行，中二選區又被外界傳出要穿防彈背心。此役非常重要，但目前烏日分局長的能力引發基層質疑，希望分局長去了解，不要因小失大。

    市議員吳瓊華表示，瑪莎拉蒂事件，已造成民怨。（記者蘇金鳳攝）

    市議員吳瓊華表示，瑪莎拉蒂事件，已造成民怨。（記者蘇金鳳攝）

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