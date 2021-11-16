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    首頁　>　社會

    自助餐老闆質疑背後說貴又難吃 男抄板凳狠砸滿地都是菜

    自助餐店被林男砸得亂七八糟。（記者徐聖倫翻攝）

    自助餐店被林男砸得亂七八糟。（記者徐聖倫翻攝）

    2021/11/16 15:27

    〔記者徐聖倫／新北報導〕62歲黃姓女子在新北市板橋區板城路市場經營自助餐店，她與朋友聊天得知，另1名經營果菜攤的37歲林姓攤商，曾說過她的菜太貴又難吃，日前林男前往黃女的自助餐店消費，期間林男被黃女質問，兩人遂起口角，林男竟抄起板凳就往店內砸，最後被法辦。

    據了解，果菜市場內各店家都有一定熟悉度，圈子不大，林男曾與其他攤商聊天時，疑似不經意說出黃女的自助餐店，價格太貴而且不好吃，黃女因而得知林男對自己的店有微詞，但林男並不曉得，仍前往黃女的店內消費。

    林男才進店內，黃女便質問林男是否在背後批評她的餐點貴又難吃，本就喝了點酒的林男當場不悅，否認有這回事，還以三字經辱罵黃女，2人越吵越烈，林男則火大抄起手邊板凳就往店家的餐檯亂砸一通，食物都被打翻不說，碎玻璃還因此割到黃女手部，林男發洩完後離去。

    黃女見狀只能報警，警方循線將林男通知到案，偵訊時，林男承認自己確實砸店且對黃女罵髒話，那是因為他自稱沒有批評黃女的店家，感覺被誣賴才氣不過動手。訊後，警方依毀損、傷害、恐嚇及公然侮辱等罪嫌，將林男移送法辦。

    監視器拍下林男抄板凳砸店。（記者徐聖倫翻攝）

    監視器拍下林男抄板凳砸店。（記者徐聖倫翻攝）

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