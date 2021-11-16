2黑幫成員合作製毒遭逮 3嫌求減刑遭拒

道盟正義會份子徐仁軍（中）被依製造第三級毒品未遂、非法寄藏可發射子彈具殺傷力之槍枝等2罪，判刑6年8月、併科罰金30萬元。（資料照）

2021/11/16 13:27

〔記者溫于德／台北報導〕天道盟、竹聯幫旗下成員承租一間鐵皮房舍，設置K他命製毒工廠，以搶食價格高漲的K毒市場，今年4月遭檢警破獲，起獲K毒半成品、原料達上千公斤，初估可製成市價近2億元K毒，還起出1把烏茲衝鋒槍、2把改造手槍與170顆子彈，主持人徐仁軍、製毒師王煌文與共犯邱述語雖都認罪並請求減刑，但遭台北地院拒絕，上月中依共同犯製造第三級毒品未遂、非法寄藏可發射子彈具殺傷力之槍枝等2罪判徐6年8月徒刑、併科罰金30萬元，王2年10月，邱2年6月；全案可上訴。

檢警查出，30歲徐仁軍為天道盟正義會份子，見國內市場在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響下，走私困難，致K毒市場每公克從2000元漲至3000元，便與竹聯幫份子合作，由竹聯幫負責出資，承租新竹縣竹北市一間鐵皮屋設廠。

請繼續往下閱讀...

徐嫌還透過道上知名的東南亞毒梟「林增衛」，找來國內製毒圈知名的50歲製毒師王煌文，並重金購進5部攪拌、合成、過濾、加熱等製毒設備，著手從事大規模製毒。

另為解決毒品原料取得不易的問題，王嫌還以特殊罕見製毒手法，突破製程技術，將未受管制的化學原料逐步加工合成至K毒，進行現場「一條龍製造」程序。

檢警長時間監控涉及毒品案的特定幫派份子後，確認竹北鐵皮屋就是製毒工廠，4月26日發動查緝，逮捕徐、王及邱，現場查扣大量K毒半成品、原料，以及多具機械設備；隔天又前往桃園市新屋區一處倉庫，起獲烏茲衝鋒槍、改造手槍和子彈等大批軍火。檢方訊後聲押禁見3人獲准，並依製造第三級毒品未遂罪起訴，徐嫌另涉非法寄藏可發射子彈具殺傷力之槍枝罪。

3人在北院審理時認罪，但均透過律師請求減刑。徐的律師說，徐因家中經濟狀況不佳，一時迷失於金錢誘惑才鋌而走險，被逮後已深感悔悟，且K他命是半成品，徐並未取得任何報酬，相較專門大量走私毒品進口或長期販毒的「大盤」、「中盤」毒梟而言，徐危害社會秩序與國民健康的程度並不嚴重。

邱的辯護人也說邱因早年荒唐而積欠龐大債務，不僅離婚參與本案是一時鬼迷心竅，並非毒品慣犯；王的辯護人則說王因另案即將入獄，擔心胞弟因中風無法自立而急需用錢，才同意參加本案以獲取報酬。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

北院審酌3人製造K他命的先驅原料淨重達5251.4公克，且其餘製造化學原料數量也多，若成品流出市面將嚴重危害社會安全，故難認3人犯行較毒梟或販毒集團輕微，拒絕減刑，上月15日依法分別判刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法