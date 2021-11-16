國10仁武路段6車連環撞 4人輕傷
2021/11/16 11:46
〔記者蘇福男／高雄報導〕國道10號東向3.6公里仁武路段，今天上午8點6分發生6部車追撞事故，造成4人輕傷，有3人送醫治療，事故原因國道警察5隊調查中。
國道警察5隊初步調查，上午8點6分，27歲陳姓男子開車行經國道10號東向3.6公里路段，不明原因追撞前車，導致後方另4部車閃避不及往前推撞，結果共有6部車追撞在一起，有4人輕傷，其中3人送往義大醫院治療，傷勢多為手腳輕微擦挫傷，事故原因國道警察5隊調查中。
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〔記者蘇福男／高雄報導〕國道10號東向3.6公里仁武路段，今天上午8點6分發生6部車追撞事故，造成4人輕傷，有3人送醫治療，事故原因國道警察5隊調查中。
國道警察5隊初步調查，上午8點6分，27歲陳姓男子開車行經國道10號東向3.6公里路段，不明原因追撞前車，導致後方另4部車閃避不及往前推撞，結果共有6部車追撞在一起，有4人輕傷，其中3人送往義大醫院治療，傷勢多為手腳輕微擦挫傷，事故原因國道警察5隊調查中。
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