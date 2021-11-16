家暴男怨沒煎蘿蔔糕狂砍妻4分鐘 判刑8年定讞

有9次家暴紀錄的張男，要求妻子煎蘿蔔糕給他吃未果，竟持菜刀砍殺達4分鐘，釀妻子重傷，被依殺人未遂罪判刑8年定讞。（示意圖）

2021/11/16 11:24

〔記者溫于德／台北報導〕新竹縣有9次家暴紀錄的張姓丈夫收到法案核發的保護令，竟在開早餐店的妻子凌晨3點多開門營業時，要求煎蘿蔔糕給他吃，但妻子說剛開門還沒辦法煎，竟揮菜刀砍殺達4分鐘害妻子重傷。最高法院維持高等法院見解，依殺人未遂罪判他有期徒刑8年定讞。

判決指出，新竹地院去年4月對張男核發暫時保護令，張男雖抗告仍遭駁回確定，但他仍於同年7月27日凌晨3點半，趁妻子拉開早餐店鐵門準備營業之際，走上前要她煎蘿蔔糕給他吃，妻子因尚未營業拒絕，他突然抽出菜刀砍殺妻子。

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張男連砍多刀，砍到靠近心臟時，妻子反抗抓著他持刀的手，2人扭打倒下，他又揮刀砍妻子腿部多處。幸此時有路人見狀，趁隙取走菜刀，他才罷手逃逸，妻子經送醫急救倖免於難。

張男到案後否認殺妻意圖，辯稱夫妻在地上抱著滾來滾去，結果就造成妻子的傷勢。新竹地院勘驗傷勢，發現妻子全身受到多處嚴重刀傷、傷口極深，包括左小腿25公分、左大腿20公分、左胸腹40公分等，且砍殺時間長達4分鐘，認定下手時有殺妻意圖。

竹院認為，張男遭家暴通報9次，地院核發保護令後仍無視法院禁令，反而變本加厲持菜刀砍殺妻子，手段殘忍造成嚴重傷勢，妻子雖經救回，但小腿神經功能喪失，腳無法抬起，身心均受劇烈痛苦，其犯行危害鉅大，依殺人未遂罪判刑9年。

案經上訴，高院指竹院審理時訊問張男對「殺人未遂罪」是否爭執時，他回「承認」，代表張男犯後態度已有正面改變情形，竹院卻漏未審酌，上級審自應撤銷，故依同法條減輕改判8年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

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