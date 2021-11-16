為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    家暴男怨沒煎蘿蔔糕狂砍妻4分鐘 判刑8年定讞

    有9次家暴紀錄的張男，要求妻子煎蘿蔔糕給他吃未果，竟持菜刀砍殺達4分鐘，釀妻子重傷，被依殺人未遂罪判刑8年定讞。（示意圖）

    有9次家暴紀錄的張男，要求妻子煎蘿蔔糕給他吃未果，竟持菜刀砍殺達4分鐘，釀妻子重傷，被依殺人未遂罪判刑8年定讞。（示意圖）

    2021/11/16 11:24

    〔記者溫于德／台北報導〕新竹縣有9次家暴紀錄的張姓丈夫收到法案核發的保護令，竟在開早餐店的妻子凌晨3點多開門營業時，要求煎蘿蔔糕給他吃，但妻子說剛開門還沒辦法煎，竟揮菜刀砍殺達4分鐘害妻子重傷。最高法院維持高等法院見解，依殺人未遂罪判他有期徒刑8年定讞。

    判決指出，新竹地院去年4月對張男核發暫時保護令，張男雖抗告仍遭駁回確定，但他仍於同年7月27日凌晨3點半，趁妻子拉開早餐店鐵門準備營業之際，走上前要她煎蘿蔔糕給他吃，妻子因尚未營業拒絕，他突然抽出菜刀砍殺妻子。

    張男連砍多刀，砍到靠近心臟時，妻子反抗抓著他持刀的手，2人扭打倒下，他又揮刀砍妻子腿部多處。幸此時有路人見狀，趁隙取走菜刀，他才罷手逃逸，妻子經送醫急救倖免於難。

    張男到案後否認殺妻意圖，辯稱夫妻在地上抱著滾來滾去，結果就造成妻子的傷勢。新竹地院勘驗傷勢，發現妻子全身受到多處嚴重刀傷、傷口極深，包括左小腿25公分、左大腿20公分、左胸腹40公分等，且砍殺時間長達4分鐘，認定下手時有殺妻意圖。

    竹院認為，張男遭家暴通報9次，地院核發保護令後仍無視法院禁令，反而變本加厲持菜刀砍殺妻子，手段殘忍造成嚴重傷勢，妻子雖經救回，但小腿神經功能喪失，腳無法抬起，身心均受劇烈痛苦，其犯行危害鉅大，依殺人未遂罪判刑9年。

    案經上訴，高院指竹院審理時訊問張男對「殺人未遂罪」是否爭執時，他回「承認」，代表張男犯後態度已有正面改變情形，竹院卻漏未審酌，上級審自應撤銷，故依同法條減輕改判8年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    懷疑妻子外遇！11刀刺死結縭妻 狠夫判刑9年6月
    2021/07/19 18:04

    懷疑妻子外遇！11刀刺死結縭妻 狠夫判刑9年6月
    汐止狠夫刺傷妻投案 稱不滿妻離婚要錢要房又要車
    2021/05/22 14:02

    汐止狠夫刺傷妻投案 稱不滿妻離婚要錢要房又要車

    缺血性中風 需要嚴格控制膽固醇？
    汐止姊弟戀夫妻談離婚爆口角 夫刺傷妻後逃逸
    2021/05/21 09:56

    汐止姊弟戀夫妻談離婚爆口角 夫刺傷妻後逃逸
    關西男子疑酒後殺前妻後尋短 1死1昏迷
    2021/03/14 17:13

    關西男子疑酒後殺前妻後尋短 1死1昏迷

    Focus Active Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播