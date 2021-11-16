注意！南投縣界草屯烏溪橋頭新增固定測速照相桿 限速60公里

南投縣新設1支固定測速照相桿，地點在草屯鎮中正路（台3線）烏溪橋頭，該路段速限60公里。（記者陳鳳麗攝）

2021/11/16 08:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮中正路（台3線）烏溪橋頭的中央分隔島上，近日新豎立1支固定式測速照相桿，相關的速限和照相標誌牌也都架設好，該路段速限60公里，未來時速71公里就會被拍，南投縣警局交通隊表示，該支測速桿設置地點在縣界，主要是因往返台中、草屯的車輛多，且下國道要轉進鳥嘴潭人工湖工區的砂石車非常多，不只拍超速，闖紅燈也會被拍，目前還未公告，開始公告一個月後才會正式開拍。

南投縣草屯鎮隔著烏溪橋與台中霧舉區相鄰，往返台中、草屯或南投的車輛很多，近幾年國道6號舊正交流道開通後，很多車輛經由舊正交流道上國6到國姓、埔里，或是連結國道3號霧系統交流道，去年開始則每天有非常多的砂石車在烏溪橋頭進出工區，因此該路段車流非常多。

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上週已有眼尖的汽機車駕駛人發現草屯端的烏溪橋頭，豎好1支固定式測速照相桿，原本上方的照相機部位用黑色塑膠袋包覆，這幾天已取下塑膠袋，有駕駛人發現趕緊提醒其他親友小心。

南投縣警局交通隊表示，烏溪橋頭的車流多，且車速快，有的駕駛人也未遵守交通號誌，該路段已發生多起車禍，為了提醒駕駛人注意，因此才在該處新設固定式測速照相桿，該路段速限60公里，時速71公里就會被拍，另外闖紅燈也一樣會被拍。

交通隊也說，該支固定式測速照相桿才剛裝好，目前還未公告，會有一個月的公告時間，公告結束後即會正式開拍，只要遵守號誌規定和不超速，就不用怕荷包縮水。

草屯鎮烏溪橋頭車流多，且經由該路段轉入鳥嘴潭人工湖工區的砂石車也非常多。（記者陳鳳麗攝）

草屯鎮中正路往北的路段，在靠近烏溪橋頭還有100公尺處的分隔島上，就可看到速限和測速照相的相機圖案標誌牌。（記者陳鳳麗攝）

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