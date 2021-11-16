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    北市40家八大行業今起復業 警防不法全面擴大臨檢

    台北市中山區酒吧、舞廳復業首日，警動員突擊稽查以防不法（記者劉慶侯翻攝）

    台北市中山區酒吧、舞廳復業首日，警動員突擊稽查以防不法（記者劉慶侯翻攝）

    2021/11/16 06:58

    〔記者劉慶侯／台北報導〕今（16）日凌晨零時起，國內八大行業只要獲得審核過關者得以全面恢復營業。台北市目前有40家酒店、酒吧、舞廳申請核准，尚有數十家業者待市府聯檢單位復審過關。台北市警為防民眾報復性消費，及業者有「偷渡」營業情形，造成疫情破口，即日全面進行大型臨檢查察勤務。

    據了解，中央疫情指揮中心防疫措施逐步放寬後，本月2日起有條件開放無陪侍的酒店、茶室、餐酒館、夜店等八大行業開放營業，至於有女可陪侍的特種八大行業，則自11日可提出復業申請，只要符合規定和檢視合格者，才可在16日營業，未過關者得需復檢直至合格，才得允營業。

    警方表示，復業業者必需消防安檢合格外，許有員工必需有接種一劑的疫苗紀錄，並且有三日內PＣＲ的檢測結果登錄，此外，進入消費的民眾，必需持有曾接種疫苗的「小黃卡」供警方檢查。

    目前，台北市政府經檢察業者申請文件和聯檢小組派員檢視營業現場，中山區、大安區以及信義區、松山區、萬華區、大同區，計有40家酒店、酒吧、舞廳申請核准，另有數十家仍待復檢。

    台北市警察局表示，為防制部分核准可營業的大型特種營業場所，發生報復性消費導致民眾酒後糾紛情事，或是業者為增加營消違規收容不符防疫規定的顧客，警方自今日凌晨起全面動員至各營業場合臨檢，並配合市府協助稽查業者實聯制落實情形，及向在場民眾及業者宣導確實遵守防疫規定。

    台北市中山區酒吧、舞廳復業首日，警動員突擊稽查以防不法（記者劉慶侯翻攝）

    台北市中山區酒吧、舞廳復業首日，警動員突擊稽查以防不法（記者劉慶侯翻攝）

    台北市中山區酒吧、舞廳復業首日，警動員突擊稽查以防不法（記者劉慶侯翻攝）

    台北市中山區酒吧、舞廳復業首日，警動員突擊稽查以防不法（記者劉慶侯翻攝）

    台北市中山區酒吧、舞廳復業首日，警動員突擊稽查以防不法（記者劉慶侯翻攝）

    台北市中山區酒吧、舞廳復業首日，警動員突擊稽查以防不法（記者劉慶侯翻攝）

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