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    首頁　>　社會

    人妻向男保全訴心事 傻信「安慰擁抱」跟進男廁陷險境

    一名大樓男保全員在男廁內對人妻職員強吻襲胸猥褻，被台南地院判十月徒刑。公廁示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

    一名大樓男保全員在男廁內對人妻職員強吻襲胸猥褻，被台南地院判十月徒刑。公廁示意圖，與本案內容無關。（記者王俊忠攝）

    2021/11/15 20:25

    〔記者王俊忠／台南報導〕在台南某大樓內公司工作的1名已婚女職員，因家庭親人問題與相識的大樓男保全員聊3、4個小時，之後，男保全為安慰女方、說想抱下對方；女方以為只是單純抱一下，就跟保全到男廁，結果在男廁遭保全強吻、襲胸及對其下體吸氣，女子氣得告保全猥褻，雖保全否認犯行，但台南地院法官查明男保全犯行、判他10月徒刑。

    檢警調查，這名受害的人妻職員在大樓公司工作，與該大樓的男保全相識，2020年7月25日上午10點多，女職員到大樓1樓與男保全聊天，為了家裡親人關係與生活問題，兩人一聊就聊了3、4個小時。

    到當天下午，兩人聊完後，男保全佯稱要單純抱一下女方、表達安慰，但男保全認為在大樓1樓空間不合適、說要到男廁，女方一時不察、跟男保全進到男廁。不料，男保全一進男廁、就關上廁所門，把女職員強壓在牆壁上，強吻女方嘴巴、撫摸胸部，對女方脖子吸氣。

    男保全並強拉女職員的手去摸他的生殖器、再解下女方褲頭鈕扣，蹲下對女方下體吸氣猥褻。女職員嚇得推拒男保全，這匹保全狼才逃離男廁。

    女職員不甘遭男保全如此侮辱、氣得報警查辦並罵對方說，原以為男方只是單純抱一下，1、2秒就會放開那種，沒想到擁抱變成性騷擾，一時疏忽讓自己陷入危險之中，對男保全已有恐懼感、信任感全失，不可能再做朋友，也不接受對方道歉。

    雖然男保全有所辯解、否認猥褻女方犯行，但一審法官調查逐一駁斥被告辯詞、判男保全有罪，還可上訴。警方表示，與相識的男性友人相處，如非對男方有意思，宜避免與對方獨處，若男方有超乎一般禮儀的要求舉止，也應適時明確婉拒，以免曖昧態度讓對方誤以為雙方肢體接觸能進一步，做出錯誤的判斷舉動，也讓女方自己陷於險境。

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