避免城中城悲劇重演 苗縣府稽查財星大樓6違規限期改善

苗栗縣政府工商發展處、消防局聯合稽查苗栗市財星大樓，有部分防火門失效等6項違規，縣府限期改善，否則將依建築法裁罰，並可以連續處罰，最嚴重可以強制拆除。（記者彭健禮攝）

2021/11/15 16:58

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高雄「城中城」火警造成46死悲劇，苗栗縣政府為避免悲劇重演，針對列管全縣6棟30年以上的老舊危險建物展開聯合稽查，其中有200戶的苗栗市財星大樓，有部分防火門失效等6項違規，縣府限期改善，否則將依建築法裁罰，並得連續處罰，最嚴重可以強制拆除。

苗栗縣議員林寶珠、鄭碧玉於今天議會總質詢，關心縣內老舊大樓安全及都市更新問題。工商發展處長詹彩蘋、消防局長徐新淵答詢，城中城大火案後，縣府列管苗栗市乾鉅、金玉滿堂、日進、財星、北苗商業大樓及頭份市金天地共6棟30年以上老舊危險建物，門牌戶628戶。

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詹、徐表示，財星大樓門牌200戶，現況地下1樓、1樓作為KTV使用，5到8樓部分住戶使用，另2、3、4、9、10樓閒置，經稽查有部分防火門失效、安全門遺失、防火區劃破壞、閒置樓層梯間及公共區域堆置雜物，部分居住居室走道有些許家庭用品放置等6項違規。

詹彩蘋說，縣府已函請所有權人限期30天改善，若沒有改善，依建築法可裁罰6萬元到30萬元，並得連續處罰，限期停止其使用，必要時，停止供水供電、封閉或命其於期限內自行拆除，恢復原狀或強制拆除。縣府會加強輔導限期內改善，並會持續稽查列管另5棟大樓。

都更部分，詹彩蘋說，金玉滿堂大樓早於2006年發布列入苗栗市都更範圍，縣府將邀集所有權人說明法規，金天地大樓將於月底會發布都更範圍，其餘4棟也列入推動都更範圍，透過稽查輔導及辦理都更雙管齊下，保障公共安全。

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