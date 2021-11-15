潤泰千金尹崇恩百萬現金、手機自家遭竊 保全竊犯審理期間身亡

尹衍樑（見圖）之女尹崇恩，失竊裝有百萬現金、蘋果手機等物的PRADA肩包，檢警事後查出是許姓保全所為，但許在法院審理時身亡，北院判決公訴不受理。（資料照）

2021/11/15 15:59

〔記者溫于德／台北報導〕潤泰集團總裁尹衍樑千金尹崇恩，今年2月間將120萬元現金、蘋果手機、自拍相機等物裝在PRADA肩包，並放在家門口鞋櫃上，卻不翼而飛，經報案發現是許姓保全所為，許被依竊盜罪嫌起訴，卻在台北地院審理期間死亡，日前獲判決公訴不受理。尹崇恩目前只能透過民事訴訟要求保全公司負起連帶賠償責任。

尹崇恩的父親是鼎鼎大名的尹衍樑，尹崇恩目前則是會計師，2月10日上午8時許，尹崇恩為把裝潢款交給廠商，將裝有120萬元現金、蘋果手機、自拍相機等物裝在PRADA肩包，並放在家門口鞋櫃上卻遭竊。

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尹崇恩報案後，檢警查出是許姓保全所為，但遭許男否認，並質疑尹崇恩如何證明包包中有百萬現金等物；幸尹崇恩透過對話紀錄證明當天確實打算交付裝潢款，已將現金裝在包內，另也提出自拍照證明擁有PRADA肩包等物，還以補辦身分證與信用卡等證件遺失。

尹崇恩另因許姓保全否認犯案，加告業務侵占與侵占遺失物等2罪，案經台北地檢署偵查，依法起訴。但北院審理期間，許姓保全突然身亡，只能依法判決公訴不受理。尹崇恩目前只能透過民事訴訟，要求具管理責任的保全公司連帶賠償。

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