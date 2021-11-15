國道又見火燒車！駕駛疑恍神失控 自撞隧道護欄爆火球

王男駕駛的自小客車自撞隧道口護欄後起火成火球。（記者李容萍翻攝）

2021/11/15 14:21

〔記者李容萍／桃園報導〕22歲王姓男子，今（15日）凌晨駕駛自小客車行經國道三號南下60.3公里處（大溪路段）時，疑似恍神失控自撞埔頂2號隧道口的護欄，車頭在撞擊後起火，王男緊急逃離，國道公路警察局、桃園市消防局獲報到場，發現熊熊火勢迅速吞沒整輛車，所幸王男自行脫困下車避難，無人受困傷亡，消防人員拉出水線射水灌救，火勢約不到10分就撲滅，但整輛車仍被燒成廢鐵。起火原因由消防局鑑識人員後續偵辦調查。

這起火燒車事件發生於今日2點26分許，在國道南下60.3公里處路肩護欄，國道公路警察局獲報立即派遣所屬巡邏車前往處理，並聯繫交控中心通知事故處理小組前往，於事故上游CMS可變字幕提醒用路人注意前方路況及聯繫警察廣播電台加強宣導。

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警方初步調查，王男今日凌晨駕駛自小客車由中和出發前往大溪，在上述地，因恍神自撞外側護欄後停於外側車道及路肩，後該車起火燃燒，此事故無人傷亡。警方將駕駛人帶返分隊製作相關筆錄，駕駛無飲酒情事，酒測值為0，已製作相關卷宗在案。

警方呼籲用路人放慢車速行駛，並再次提醒用路人應養足精神再上路，避免精神不濟降低專注力，若精神疲勞，可至服務區或下鄰近交流道充分休息後再出發；另不論駕駛人或乘客，均應繫妥安全帶，以確保自身安全。

王男駕駛的自小客車自撞隧道口護欄後起火燒成廢鐵。（記者李容萍翻攝）

王男駕駛的自小客車自撞隧道口護欄後起火燃燒，消防人員全力灌救。（記者李容萍翻攝）

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