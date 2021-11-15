獨家》「海神惡煞」陳勁豪首鬆口︰是我架住男大生！

警方上週將3煞拘提到案收押禁見。（資料照）

2021/11/15 14:03

〔記者許國楨／台中報導〕只因小擦撞瑪莎拉蒂3煞暴打男大生案，引發社會譁然痛批冷血行徑，台中市警方上週將3煞拘提到案收押禁見，14日借提其中年紀最小的陳勁豪，原本否認施暴的他首度鬆口坦認，「當天的確曾架住男大生，但是為了阻止張敦量繼續打他」，說詞明顯矛盾，警方也痛批「到現在還不說實話」，將持續還原始末釐清案情。

台中市18歲宋姓男大生7日深夜開車切換車道時，不慎擦撞一輛瑪莎拉蒂，竟遭對方分別23歲、19歲及25歲的張敦量、陳勁豪、李韋霖3煞毆打到顱內出血送醫，案發當下的行車紀錄器曝光，完整還原逞凶過程時，3煞還不准男大生同車友人報案的驚悚過程，囂張行徑也引起網路怒炸，一片撻伐。

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3煞上週經警方拘提到案後移送法辦後收押禁見，警方今天除進一步破獲主嫌張男幕後投資的博奕網站集團，昨也借提3煞中年紀最小的陳嫌釐清案情，據了解，本月6日晚間，張敦量原本與多名友人在北屯區崇德路上一家理Ｋ飲酒，一直到7日凌晨，酒過三巡後張嫌意猶未盡，但因已有酒意，遂找來前員工陳勁豪、李韋霖前來理K。

當時由未飲酒的李男駕駛張嫌的瑪沙拉蒂，搭載張嫌及陳嫌續攤，3人原計畫前往西區向上路一家卡拉OK，未料途中在台灣大道、河南路口與宋姓男大生駕駛的車子擦撞，進而發生後續驚悚的暴打男大生，還將人打到重傷昏迷直接送加護病房，引起一片譁然的社會事件。

當時原否認加入鬥毆男大生的陳嫌，其越南籍母親受訪時也淚流滿面表示，兒子在事發後返家曾解釋並沒有動手，但若他說謊，就必須為自己的行為負責，接受法律制裁；而陳嫌昨則首度鬆口表示，案發時的確曾架住男大生，但辯稱此舉是為了阻止張嫌繼續對男大生施暴，警方對其說詞存疑，還押後仍將持續還原始末釐清案情。

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