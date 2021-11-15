與計程車爆行車糾紛 多元計程車司機當街拿刀嗆聲

徐男透過車窗比不雅手勢。（記者王冠仁翻攝）

2021/11/15 11:46

〔記者王冠仁／台北報導〕一名計程車司機昨天開車時，與另一輛多元計程車發生行車糾紛，駕駛多元計程車的徐姓男子，不僅在台北市市民高架橋路段比出不雅手勢，還待車輛下匝道時，拿出一把開山刀並敲擊計程車車頭。雖然計程車司機沒有報警，但有民眾將影片上傳網路，警方循線追查逮到徐。

警方調查，昨天晚上近6時許，一輛計程車行駛於台北市市民高架橋路段，與徐姓男子駕駛的多元計程車發生行車糾紛；徐氣不過，不僅在高架橋路段透過車窗朝計程車比不雅手勢，還待兩車都駛至市民大道靠近建國路口處的匝道時，下車還拿出一把開山刀。

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徐先持開山刀敲擊計程車車頭，再拿著刀走到計程車駕駛座旁嗆聲；計程車司機全程沒有下車，沒人受傷，徐最後也悻悻然離去，但他持刀嗆聲的過程，都被後方民眾的行車紀錄器錄下。

民眾將這些畫面上傳網路，轄區警方發現後介入調查，根據車籍資料傳喚雙方到案，並將徐依恐嚇、妨害名譽及毀損罪送辦。

中山分局呼籲，民眾行車時如遇交通事故、行車糾紛務必冷靜理性處理，或撥打110請警方到場處理，如遇暴力情事可先保護自身後迅速報警，也可直接至派出所尋求警方協助。

徐男持刀下車嗆聲。（記者王冠仁翻攝）

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