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    首頁　>　社會

    瑪莎拉蒂惡煞父母道歉 男大生母：兒子生命被輕賤無法原諒

    宋姓男大生被打到顱內嚴重出血，經中榮醫療團緊急開腦手術治療，清醒後仍關心「抓到嫌犯了沒？」（家屬提供）

    宋姓男大生被打到顱內嚴重出血，經中榮醫療團緊急開腦手術治療，清醒後仍關心「抓到嫌犯了沒？」（家屬提供）

    2021/11/14 16:31

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕18歲宋姓男大生遭瑪莎拉蒂3惡煞圍毆重傷，10日經營百桂食品的嫌犯張敦量父母到醫院下跪道歉，並發聲明道歉，宋母今天發表聲明回應，無法原諒、難以接受，她表示兒子的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，珍貴兒子的生命被輕賤如螻蟻草芥，「不希望見到別的孩子跟我兒子一樣痛苦無助」。

    針對張嫌父親的道歉聲明，宋母也寫信回應：對於百桂食品張爸爸道歉聲明，我予以尊重，但目前仍無法表示原諒。

    我是一位單親媽媽，與孩子相伴相守。孩子貼心善良，他醒來第一句微弱的話是：「媽媽抱歉讓你擔心了」。失去孩子再多道歉對我都沒意義。

    當我間接得知當天他所受到的殘酷對待，筆墨難以形容我的心碎與悲痛。我孩子在當下也是不斷的道歉，但您的孩子並沒有原諒他…他的頭被打、被踢、被用力在地上踩踏，他癱軟在地滿頭都是血，而您的孩子仍不停手，還叫了更多的人…我珍貴兒子的生命被輕賤如螻蟻草芥。

    我不希望見到別的孩子跟我兒子一樣痛苦無助，也不想見到別的母親跟我一樣傷心流淚，真切希望這個事件能夠對您的孩子及其它施暴者有所影響，未來社會也將不會再有同樣的被害者。

    口頭道歉及書面聲明都令人難以感受，唯有實際的懺悔行動才能讓人體會到真實的悔意。您的兒子與其它共犯，於後續司法偵查及審理程序，是否願意誠實認罪，承擔應受懲罰與賠償責任，以實際行動表達真實的歉意，弭平我們的傷害與恐懼，才是我能夠決定是否原諒的因素。心痛的 宋媽媽

    宋母今天發聲明回應對張嫌父母道歉，表示無法接受及原諒。（記者蔡淑媛攝）

    宋母今天發聲明回應對張嫌父母道歉，表示無法接受及原諒。（記者蔡淑媛攝）

    男嫌父母10日在醫院外下跪，希望見到張母尋求原諒。（記者蔡淑媛攝）

    男嫌父母10日在醫院外下跪，希望見到張母尋求原諒。（記者蔡淑媛攝）

    男嫌母在醫院外下跪，希望見到張母尋求原諒，張男的哥哥及爸爸都鞠躬道歉。（記者蔡淑媛攝）

    男嫌母在醫院外下跪，希望見到張母尋求原諒，張男的哥哥及爸爸都鞠躬道歉。（記者蔡淑媛攝）

    百桂食品張嫌父親的道歉聲明。（翻攝臉書）

    百桂食品張嫌父親的道歉聲明。（翻攝臉書）

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