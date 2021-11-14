草屯鎮KTV前2派人馬打群架 6人送辦

南投縣草屯鎮一家KTV前，昨天深夜發生民眾鬥毆事件，草屯警方獲報立即到場制止，並將涉嫌打架的6人移送法辦。（民眾提供）

2021/11/14 13:17

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮昨天深夜發生民眾打群架事件，2派人馬疑在KTV前互看不順眼，進而引發激烈口角甚至全武行，草屯分局獲報立即調派線上警力趕赴現場制止，未再釀成更嚴重暴力衝突，立即將涉嫌聚眾滋事民眾帶回警局偵辦，其中6人參與鬥毆，警方訊後依刑法妨害秩序罪嫌移送南投地檢署偵辦。

據了解，林姓、馮姓、盧姓男子昨晚11點多，與友人相約到草屯一家TKV唱歌，此時蘇姓、鄭姓、蔡姓男子等人也在門口，雙方互看不順眼，先是相互對罵嗆聲，隨後爆發肢體衝突，嚇得路過民眾趕緊報警處理。

請繼續往下閱讀...

草屯分局獲報，立即派調中正派出所及其他線上警力趕赴現場，雙方見警方到場才停手，但仍互相叫罵，甚至還想出手推擠拉扯，所幸員警強力制止，將雙方架開，平息衝突。

中正所所長楊振延表示，接獲民眾報案KTV有人聚眾滋事，第一時間調派線上10名警力到場制止，衝突未再擴大，經警方調閱監視器畫面，計有6人拉扯推擠，除將還在現場的人帶回警局，也陸續通知其他人到案，進一步展開偵辦，訊後依刑法150條妨害秩序之聚眾鬥毆罪嫌，將6人移送法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法