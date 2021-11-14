自創品牌產品被爆是瑪莎惡煞父代工 網紅魚乾急滅火：已解約

YouTuber魚乾（Annie）被網友發現，其自創品牌的產品，是由惡煞父親經營的百桂食品工廠代工，魚乾隨後聲明強調已停止由百桂食品工廠代工合作。（圖擷自臉書）

2021/11/14 11:31

〔即時新聞／綜合報導〕台中宋姓大學生被瑪莎拉蒂3名惡煞打成重傷，近日引發外界熱議，YouTuber魚乾（Annie）也被網友發現，其自創品牌的產品，也是由其中一名惡煞父親經營的百桂食品工廠代工，紛紛要求魚乾提出說明，魚乾隨後也發文表示，已宣布停止與百桂食品工廠代工合作，第一時間就停賣並解約。

18歲宋姓男大生本月7日開車與一輛瑪莎拉蒂擦撞，宋生當時竟遭3名惡煞圍毆重傷命危，事後惡少張敦量被起底是彰化縣百桂食品工廠的小開，近期外界對此大加撻伐，百桂近日也宣布暫停營業。

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在網路社群Dcard上則有網友發文指出，看影片時意外發現，由網紅「魚乾」自創的小魚乾產品，是由百桂食品工廠代工，網友直呼「這不是我們張惡少家裡工廠的產品之一嗎」，並紛紛留言要求魚乾應出面回應。

魚乾昨日也緊急在IG發限動聲明，強調第一時間就停賣並與百桂解約，並表示自己也很無奈，隨後她也分享「魚乾的魚乾」發出的聲明稿，內容提及，「即使食安與品質符合我方產品需求，但因近期發生之事件已影響雙方合作信任，也進而可能影響我方品牌在市場上的聲譽，因此我司已發信終止雙方魚乾商品相關代工之合作，目前銷售之新品皆非原廠商代工」，網友見狀也紛紛為她加油打氣，並留言說「太好了！可以繼續放心購買了」。

YouTuber魚乾（Annie）被網友發現，其自創品牌的產品，是由瑪莎拉蒂惡煞父親經營的百桂食品工廠代工，魚乾隨後聲明強調已停止由百桂食品工廠代工合作。（圖擷自IG，本報合成）

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