為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    囂張4煞三重分局前砸車開槍 逃30公尺就逮發現剛「認錯人」

    詹男所開的銀色賓士，在分局旁30公尺外的加油站就被警方逮捕攔下，當場壓制帶回。（記者鄭景議翻攝）

    詹男所開的銀色賓士，在分局旁30公尺外的加油站就被警方逮捕攔下，當場壓制帶回。（記者鄭景議翻攝）

    2021/11/14 08:00

    〔記者鄭景議／台北報導〕29歲涂姓白牌車司機，今日凌晨在新北市三重區上好樂迪載客，卻遭20歲詹男等4人當街攔車，涂姓司機嚇得將車開往三重分局求救，詹男等人在司機衝下車求救時，持球棒、開山刀砸車，甚至還開瓦斯槍示威；警方將車攔下並陸續逮捕4人後，4人坦承是為了尋仇洩憤，但卻「認錯人」 。

    警方調查，涂姓白牌車司機今日凌晨12點多在好樂迪外附近繞圈找客人，待30歲張男及31歲陳男上車後，離去時卻被詹男等人懷疑仇家在車上，隨即召集兩車共四人，在重安街上就夾擊，駕車擋住去路後，4人下車持棍棒敲車後方擋風玻璃。

    涂姓司機機警加速衝撞其中一輛灰色賓士，隨即衝往附近三重分局求救，到分局門口後3人狂奔下車往值班台報案，未料4煞竟追到分局門口，趁3人下車時狂砸，甚至還持瓦斯槍開了一槍洩憤。

    警方立即出門查看，見到4煞上車逃逸，隨即出動快打警力，其中詹男所開的銀色賓士，在分局旁30公尺外的加油站就被警方逮捕攔下，當場壓制帶回，還在車上搜出開山刀，球棒，瓦斯槍等證物；另一輛在逃的白色賓士，經過策動後，也在一小時後主動到案說明。

    詹男供稱，日前與一名龍姓男子發生糾紛，兩人大打出手，龍男還告他傷害，詹男積怨已久，昨晚又看到龍男在IG上於好樂迪打卡，才會開車載著同夥禇男，並烙了林男、高男等人，當街攔車砸車洩憤，沒想到卻是找錯人了；警方訊後依妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

    詹男等人在司機衝下車求救時，持球棒、開山刀砸車，甚至還開瓦斯槍示威；警方將車攔下並陸續逮捕4人後，4人坦承是為了尋仇洩憤，但卻「認錯人」 。（記者鄭景議翻攝）

    詹男等人在司機衝下車求救時，持球棒、開山刀砸車，甚至還開瓦斯槍示威；警方將車攔下並陸續逮捕4人後，4人坦承是為了尋仇洩憤，但卻「認錯人」 。（記者鄭景議翻攝）

    警方車上搜出開山刀，球棒，瓦斯槍等證物。（記者鄭景議翻攝）

    警方車上搜出開山刀，球棒，瓦斯槍等證物。（記者鄭景議翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    計程車遭攔路攻擊衝警局求救 惡煞警局前囂張開槍砸車
    2021/11/14 07:21

    計程車遭攔路攻擊衝警局求救 惡煞警局前囂張開槍砸車
    「砸車大盜」罹思覺失調 法官認作案時未喪失辨識能力判有罪
    2021/10/26 16:49

    「砸車大盜」罹思覺失調 法官認作案時未喪失辨識能力判有罪

    秋冬是減肥好時機！健康甩肉靠這招
    竹聯幫明仁會聚眾砸車衝撞警察 29人被捕送辦
    2021/10/22 18:20

    竹聯幫明仁會聚眾砸車衝撞警察 29人被捕送辦
    「做工的人」糗了！爆口角怒攔車開砸 攔錯車…
    2021/10/06 20:58

    「做工的人」糗了！爆口角怒攔車開砸 攔錯車…

    Focus Active Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播