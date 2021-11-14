囂張4煞三重分局前砸車開槍 逃30公尺就逮發現剛「認錯人」

詹男所開的銀色賓士，在分局旁30公尺外的加油站就被警方逮捕攔下，當場壓制帶回。（記者鄭景議翻攝）

2021/11/14 08:00

〔記者鄭景議／台北報導〕29歲涂姓白牌車司機，今日凌晨在新北市三重區上好樂迪載客，卻遭20歲詹男等4人當街攔車，涂姓司機嚇得將車開往三重分局求救，詹男等人在司機衝下車求救時，持球棒、開山刀砸車，甚至還開瓦斯槍示威；警方將車攔下並陸續逮捕4人後，4人坦承是為了尋仇洩憤，但卻「認錯人」 。

警方調查，涂姓白牌車司機今日凌晨12點多在好樂迪外附近繞圈找客人，待30歲張男及31歲陳男上車後，離去時卻被詹男等人懷疑仇家在車上，隨即召集兩車共四人，在重安街上就夾擊，駕車擋住去路後，4人下車持棍棒敲車後方擋風玻璃。

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涂姓司機機警加速衝撞其中一輛灰色賓士，隨即衝往附近三重分局求救，到分局門口後3人狂奔下車往值班台報案，未料4煞竟追到分局門口，趁3人下車時狂砸，甚至還持瓦斯槍開了一槍洩憤。

警方立即出門查看，見到4煞上車逃逸，隨即出動快打警力，其中詹男所開的銀色賓士，在分局旁30公尺外的加油站就被警方逮捕攔下，當場壓制帶回，還在車上搜出開山刀，球棒，瓦斯槍等證物；另一輛在逃的白色賓士，經過策動後，也在一小時後主動到案說明。

詹男供稱，日前與一名龍姓男子發生糾紛，兩人大打出手，龍男還告他傷害，詹男積怨已久，昨晚又看到龍男在IG上於好樂迪打卡，才會開車載著同夥禇男，並烙了林男、高男等人，當街攔車砸車洩憤，沒想到卻是找錯人了；警方訊後依妨害秩序、妨害自由及毀損等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

詹男等人在司機衝下車求救時，持球棒、開山刀砸車，甚至還開瓦斯槍示威；警方將車攔下並陸續逮捕4人後，4人坦承是為了尋仇洩憤，但卻「認錯人」 。（記者鄭景議翻攝）

警方車上搜出開山刀，球棒，瓦斯槍等證物。（記者鄭景議翻攝）

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