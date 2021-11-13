海神三煞起底 李韋霖曾涉入海派酒店「格鬥賽」等2場鬥毆

瑪莎拉帝「海神」三煞有違反社會秩序維護法、暴力犯罪等前科。（資料照）

2021/11/13 16:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕宋姓大學生被瑪莎拉帝3名惡煞圍毆重傷命危一案，首惡張敦量被起底是彰化縣百桂食品工廠的小開，還涉入賭博網站、暴力討債，至於另兩名共犯之一的李韋霖，2016年6月曾涉入海派酒店門口的「格鬥賽」，雙方鬥毆時共20多人在場，李韋霖也是其中一人，但因沒動手而未受處罰，事隔3年餘，2019年8月，李嫌又參與一場KTV酒女坐檯衝突，他雖仍未沒動手，卻仍被警方依意圖鬥毆而聚集為由，函送台中地方法院，依違反社會秩序維護法裁罰1萬元。

外傳李韋霖是車床工廠的富二代小開，李嫌父母12日出面鞠躬道歉，坦言疏於管教，才讓個性衝動的兒子，對社會造成負面影響，不過，雙親澄清說，兒子不是「富二代」，應該是負債的「負二代」，雙親在南投縣南崗工業區開車床工廠，但整間工廠僅有雙親兩人在做，從早做到晚，無力聘僱員工，廠房也在貸款中。

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法院裁定書則指出，2016年6月25日清晨3時許，兩派人馬於海派酒店門口鬥毆（俗稱上演「格鬥賽」），雙方共有16人在場，不過，實際動手打架為9人，警方當時僅函送這9人，其餘未動手的人並沒有函送包括李韋霖，台中地院簡易庭依違反社會秩序維護法，裁罰9人各6000元。

事隔3年餘，2019年8月13日凌晨2時許，梁姓與陳姓男子於中市一間TTV內，因小姐（酒女）陪酒坐檯糾紛而起衝突，雙方談判時，梁男持棍棒砸車，陳男自知不敵而逃離，找來朋友5人助陣後，又跑到梁男住處討公道，梁男也趕緊找來李韋霖等5人來幫忙，雙方共約11人，其中4人動手打架。

裁定書指出，李韋霖等7人雖沒有動手，但台中地院簡易庭認為，李韋霖等7人到場目的是意圖鬥毆而聚集，違反社會秩序維護法第87條第3款規定「意圖鬥毆而聚眾」，砸車梁男及鬥毆共4人，各處拘留3日、2日或罰鍰1萬5000元，未動手但聚集意圖鬥毆的李韋霖等人各處1萬元罰鍰。

李韋霖的父母12日出面鞠躬道歉，坦言對兒子疏於管教。（資料照）

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