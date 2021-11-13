花蓮和仁近岸發現年約30歲男浮屍 左手臂有眼球刺青

花蓮和仁外海近岸今發現1具年約30歲的男浮屍，海巡公布左手臂有眼球刺青特徵，籲請民眾協尋家屬指認。（海巡署提供）

2021/11/13 15:52

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉和仁外海近岸處，今早6點51分被民眾發現有具男浮屍，海巡署艦隊分署第六海巡隊獲報出海打撈，因死者無身分證件，海巡公布特徵籲請民眾協尋親屬。海巡表示，浮屍年約30歲，身高173公分，左手臂有1個長13公分、寬8公分的眼球刺青，目前遺體已暫存花蓮市立殯儀館。

第六海巡隊今早獲報出海打撈浮屍，約上午9點將遺體打撈上艦艇，經海巡檢視後發現，男浮屍年約30歲、身材壯碩，身高173公分左右，身穿泳褲、上身赤膊，頭顱明顯破裂，主要特徵為左手臂上方，有1個類似眼球刺青圖案，長13、寬8公分。

請繼續往下閱讀...

因男屍查無身分證件，艦艇返抵花蓮港第六號公務碼頭後，遺體由海巡隊偵緝組人員接手偵辦，並報請檢察官相驗，目前遺體已暫時冰存花蓮市立殯儀館，等待家屬出面指認。

花蓮海巡隊長賀華傑說，為讓往生者早日返家，請民眾協助指認刺青圖案，如有相關線索，可撥打（03）8233781專線通報，並呼籲民眾，花蓮海岸雖美麗，但卻隱藏諸多潛在危險，戲水民眾絕不可掉以輕心，應隨時注意自身安全，若發生危難，請立即撥打海巡署免付費「118」報案電話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法