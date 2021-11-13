為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    花蓮和仁近岸發現年約30歲男浮屍 左手臂有眼球刺青

    花蓮和仁外海近岸今發現1具年約30歲的男浮屍，海巡公布左手臂有眼球刺青特徵，籲請民眾協尋家屬指認。（海巡署提供）

    花蓮和仁外海近岸今發現1具年約30歲的男浮屍，海巡公布左手臂有眼球刺青特徵，籲請民眾協尋家屬指認。（海巡署提供）

    2021/11/13 15:52

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉和仁外海近岸處，今早6點51分被民眾發現有具男浮屍，海巡署艦隊分署第六海巡隊獲報出海打撈，因死者無身分證件，海巡公布特徵籲請民眾協尋親屬。海巡表示，浮屍年約30歲，身高173公分，左手臂有1個長13公分、寬8公分的眼球刺青，目前遺體已暫存花蓮市立殯儀館。

    第六海巡隊今早獲報出海打撈浮屍，約上午9點將遺體打撈上艦艇，經海巡檢視後發現，男浮屍年約30歲、身材壯碩，身高173公分左右，身穿泳褲、上身赤膊，頭顱明顯破裂，主要特徵為左手臂上方，有1個類似眼球刺青圖案，長13、寬8公分。

    因男屍查無身分證件，艦艇返抵花蓮港第六號公務碼頭後，遺體由海巡隊偵緝組人員接手偵辦，並報請檢察官相驗，目前遺體已暫時冰存花蓮市立殯儀館，等待家屬出面指認。

    花蓮海巡隊長賀華傑說，為讓往生者早日返家，請民眾協助指認刺青圖案，如有相關線索，可撥打（03）8233781專線通報，並呼籲民眾，花蓮海岸雖美麗，但卻隱藏諸多潛在危險，戲水民眾絕不可掉以輕心，應隨時注意自身安全，若發生危難，請立即撥打海巡署免付費「118」報案電話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市馬場町發現一浮屍 警排除是弒母案犯嫌
    2021/11/11 17:48

    北市馬場町發現一浮屍 警排除是弒母案犯嫌
    高屏溪攔沙壩驚見男浮屍 警通知屏東協尋人口家屬指認
    2021/11/07 20:10

    高屏溪攔沙壩驚見男浮屍 警通知屏東協尋人口家屬指認

    力抗通膨 專家建議：買房財最保值
    東吉海域漂流殘塊屍體 警快艇送抵馬公相驗
    2021/11/04 13:21

    東吉海域漂流殘塊屍體 警快艇送抵馬公相驗
    埔里鯉魚潭驚見男浮屍 警追查身分及死因
    2021/10/15 17:51

    埔里鯉魚潭驚見男浮屍 警追查身分及死因

    Focus Active Lv2超質型
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播