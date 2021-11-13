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    2派人馬債務糾紛相約談判 助陣友人半途落跑債主慘被毆進ICU

    從錄影監視器畫面，僅看到吳男與林男互毆。（民眾提供）

    從錄影監視器畫面，僅看到吳男與林男互毆。（民眾提供）

    2021/11/13 15:10

    ［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣員山鄉蘭城路段，11日凌晨發生兩派人馬，為了近2萬元債務聚眾談判，19歲吳姓債主追債不成，被欠債的18歲林姓男子打成重傷，顱內出血仍在加護病房急救。吳男友人助陣不成，見苗頭不對，4輛車7人全數落跑，2派人馬共15人，分別被依殺人未遂、妨害秩序與傷害等罪送辦。

    據了解，林男欠吳男近2萬元債務，吳一直催討，林男都沒有還錢意思，2人因此心生嫌隙，相約11日凌晨在員山鄉阿蘭城泳池談判。當天凌晨1點多，吳、林各自召集4輛車到場助陣，以壯聲勢。

    林男夥同2名友人分持球棒、棍棒下車，吳也持棍棒但僅1人下車；其餘的人待在車上觀看情勢變化。林下車朝吳丟擲鞭炮，2人隨即互毆。林的2名友人上前要圍堵砸毀吳的車輛，吳男友人見狀，4輛車隨即駛離現場，全數落跑，僅留下吳男1人。

    據稱，吳男與林男是「釘孤枝」，其他人並未參與，但這說法仍待檢警釐清，最後吳被打到不支倒地，滿身是血，林男等4輛車才離開現場。

    由於鞭炮引起巨大聲響，附近居民報案稱有人「妨害安寧」；警方到場看到有名傷者滿身是血倒地不起，才發覺情況不單純，通報支援處理。吳男友人事後覺得良心不安，折返現場觀看吳男情況，警方查覺可疑上前盤查，眾人才坦承2派人馬相約談判與吳男被打情事。

    警方將吳男送醫，同時將他的7名友人帶回偵辦，當天並循線追出林男等7人；全案共15人依殺人未遂等罪嫌移送地檢署偵辦；吳男顱內出血、鼻骨骨折，全身多處擦挫傷，目前還在加護病房觀察。

    警方查到涉案的球棒。（民眾提供）

    警方查到涉案的球棒。（民眾提供）

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