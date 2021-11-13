女嗲愛愛影片「多10秒也好」 秒翻臉告偷拍男友

陳男未徵詢女友同意即拍性愛影片，事後傳LINE，林女回說影片太短，「多10秒也好」，卻告他偷拍。（情境照）

2021/11/13 10:20

〔記者黃明堂／台東報導〕台東陳姓男子與台北林姓女友遠距戀愛，陳男經常在做愛時拍影片紀念，去年一次見面做愛時，陳男未徵詢女友同意即拍，事後傳LINE，林女回說影片太短，「多10秒也好」，卻告他偷拍。在法庭審理時，男方坦承未獲同意，女方也大方說兩人常拍做愛影片，但這次她不知情。一審及二審法官均認妨害秘密罪成立，判陳男5個月有期徒刑。

這對前情侶是在108年8月間於交友軟體認識，同年9月交往，109年5月分手。男在台東、女在台北，遠距離戀愛仍相當火熱，陳男原要求視訊愛愛，但女方以家人同住，且房間隔音很差也不習慣，改提議實體見面時再拍影片，但也說明前提是要她同意才能拍攝。

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去年2月情人節他們在1家民宿做愛時，女方爛醉，陳男拿起手機拍攝她背部到臀部全裸做愛的畫面，數日後將影片傳LINE給女友，2人在LINE上打情罵俏，沒想到事後衍生官司。

陳男傳送了做愛畫面，貼文「妳不要一直重複看喔」、「不是才10秒」；林女答覆：「11秒」、「太晚拿手機錄了，多10秒也好啊；哈哈哈」。陳男又貼：「因為很舒服臨時才想錄ㄉ」，林女回：「你這個大色魔」。

陳男在庭訊中，以此對話紀錄辯稱，交往期間為增加情趣而拍攝性愛影片，女方知情也同意拍攝。況且林女收到影片如果覺得不舒服，覺得拍攝她的身體有妨害秘密違法行為，也不會在後面繼續同意拍攝更露骨的影片，顯示拍攝完全有經過她的同意。

女方堅稱，當天她喝醉，連有發生性行為都不曉得，也不知被拍攝。雖於事後對話紀錄回應「多10秒也好」，但不代表她遭拍攝當下默許或同意偷拍。她承認說過「如果見面有需要再拍」，但非事前概括授權對方可拍攝所有性愛影片。

女方在台北提告，台北地院一審法官認為陳男於拍攝當下未取得女方同意，妨害秘密罪成立，判刑5月並沒收手機。陳男不服，上訴高等法院，二審法官認為原判決認事用法、量刑及沒收均無不當，駁回上訴。

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