「阿伯出事了」翻版 駕車肝昏迷翻落溝渠

吳姓阿伯駕車行經烏日路段時不慎跌落田邊溝渠。（記者何宗翰翻攝）

2021/11/13 10:01

〔記者何宗翰／台中報導〕「阿伯出事了！」源自成功嶺役男休假搭乘計程車時翻車跌落田裡，驚呼「阿伯出事了！」成為網路金句。9日夜間8點多，同地點不遠的地方又有阿伯出事了！

當時吳姓阿伯駕車行經該路段時不慎跌落田邊溝渠，阿伯因此受困車中，烏日警分局三和派出所所長邱量虔、警員陳奕心、張瑞宏接獲報案到場發現，阿伯在車內動彈不得，呈現頭下腳上的姿勢，且阿伯的頭浸入水中造成呼吸困難，意識也已開始模糊。

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警方立即撬開車門以身體固定車門進行搶救，消防隊亦即時到場協助，終於順利地將吳姓阿伯救出車外並緊急送醫。

三和派出所所長邱量虔表示，到現場後發現吳姓阿伯駕駛的車輛車身整個側翻卡入田邊溝渠內，渠道寬度雖窄，但水有一定的深度，阿伯受困於車內，身體雖無明顯外傷，但腹部脹大、四肢蠟黃，研判阿伯的身體可能有病狀，貿然拉動救護可能會使得情況更加危險，只能不斷大聲呼叫阿伯使其保持清醒，等候消防隊前來。

吳姓阿伯送醫後，經家屬告知才知道原來阿伯患有肝癌，導致記憶力、注意力及行為出現異常，趁家屬不注意時獨自駕車外出。事發前阿伯還駕車在大里區路段與人擦撞卻渾然不知，行駛至烏日區的產業道路時疑因肝昏迷突然發作，才會導致車輛翻覆入田邊溝渠，所幸經警消搶救後及時送醫治療。

吳姓阿伯駕車行經烏日路段時不慎跌落田邊溝渠。（記者何宗翰翻攝）

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