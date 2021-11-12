為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「海神惡煞」讓警政署長撂狠話 律師曝可能下場

    海神惡少張敦量與同夥陳勁豪、李韋霖暴打男大生案，警政署長下令以組織犯罪法辦，律師表示刑責不輕。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

    海神惡少張敦量與同夥陳勁豪、李韋霖暴打男大生案，警政署長下令以組織犯罪法辦，律師表示刑責不輕。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

    2021/11/12 23:48

    〔記者許國楨／台中報導〕台中發生「海神惡煞」痛毆大學生事件，延燒到警政署，署長陳嘉欽今天撂下狠話，一個一個打、一個一個抓，有類似的案子要了解嫌犯背後的關係，以組織犯罪法辦，而律師也提出看法，透露這三煞的可能下場。

    惡少張敦量與同夥陳勁豪、李韋霖暴打男大生案，承辦檢察官認為，三人涉最輕本刑5年以上有期徒刑的殺人未遂，以及傷害、強制等罪嫌，且有事實足認有串證及逃亡之虞，另外，這3人之前又分別有多次傷害等犯行，顯見3人有事實足認有「反覆實施同一犯罪」之虞，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。

    針對該案，警方強調持續朝組織犯罪深入追查，署長陳嘉欽今天到南部頒發破案獎金時也強調，未來類似案件要以此方向究辦，台中檢方也證實，張男涉及另起揪眾暴力討債案遭提起公訴，以及這3人另外涉及一起傷害案件，目前由檢察官偵查中，尚未偵結，這也是3嫌涉及這起暴打大學生案後，檢察官依「有反覆實施同一犯罪之虞」聲押並獲法官裁押的理由之一。

    律師王仁祺表示，所謂的組織犯罪，指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段，或本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具持續性或牟利性之有結構性組織，而發起、主持、操縱或指揮者，處3年以上，10年以下有期徒刑，參與者處6月以上，5年以下有期徒刑，且經一旦認定，服刑前也要接受強制工作3年的保安處分。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「海神惡煞」事件燒到警政署 陳家欽撂狠話：用組織犯罪辦
    2021/11/12 18:34

    「海神惡煞」事件燒到警政署 陳家欽撂狠話：用組織犯罪辦

    女女版《倩女幽魂》電影規格拍廣告

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播