「海神惡煞」讓警政署長撂狠話 律師曝可能下場

海神惡少張敦量與同夥陳勁豪、李韋霖暴打男大生案，警政署長下令以組織犯罪法辦，律師表示刑責不輕。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

2021/11/12 23:48

〔記者許國楨／台中報導〕台中發生「海神惡煞」痛毆大學生事件，延燒到警政署，署長陳嘉欽今天撂下狠話，一個一個打、一個一個抓，有類似的案子要了解嫌犯背後的關係，以組織犯罪法辦，而律師也提出看法，透露這三煞的可能下場。

惡少張敦量與同夥陳勁豪、李韋霖暴打男大生案，承辦檢察官認為，三人涉最輕本刑5年以上有期徒刑的殺人未遂，以及傷害、強制等罪嫌，且有事實足認有串證及逃亡之虞，另外，這3人之前又分別有多次傷害等犯行，顯見3人有事實足認有「反覆實施同一犯罪」之虞，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。

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針對該案，警方強調持續朝組織犯罪深入追查，署長陳嘉欽今天到南部頒發破案獎金時也強調，未來類似案件要以此方向究辦，台中檢方也證實，張男涉及另起揪眾暴力討債案遭提起公訴，以及這3人另外涉及一起傷害案件，目前由檢察官偵查中，尚未偵結，這也是3嫌涉及這起暴打大學生案後，檢察官依「有反覆實施同一犯罪之虞」聲押並獲法官裁押的理由之一。

律師王仁祺表示，所謂的組織犯罪，指3人以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段，或本刑逾5年有期徒刑之罪，所組成具持續性或牟利性之有結構性組織，而發起、主持、操縱或指揮者，處3年以上，10年以下有期徒刑，參與者處6月以上，5年以下有期徒刑，且經一旦認定，服刑前也要接受強制工作3年的保安處分。

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