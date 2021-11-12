奮起湖「慾茶園」拍3張露毛照 男判刑3月

彰化縣1名現年31歲的程男與同居女友到嘉義奮起湖遊玩，拍攝露出私處照被女方父母發現，把程男一狀告到法院。（記者顏宏駿攝）

2021/11/12 21:37

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣1名現年31歲的程男與女友兩情相悅，同居在一起，4年前攜手到嘉義奮起湖遊玩，女方穿起學生服扮COSPLAY由程男掌鏡拍攝「藝術照」，其中3張露出私處為女方父母發現，把程男一狀告到法院，檢方認定違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，該案經彰化地院審理今判處程男3月徒刑，可易科罰金。

女方的父母原以為程男「老牛吃嫩草」，白白睡了自家的女兒，氣到火冒三丈，他們認為對方誘拐自家的女兒，豈料女兒對男方一往情深，且兩人交往時女兒已年滿17歲，有性自主的決定權，這下誘姦告不成，而在一偶然的機會中，父母發現男方的電腦內藏有多張女兒的「性感照」，其中有3張露毛，於是對程男提違反「兒童及少年性剝削防制條例」官司，希望程男知難而退，不料女兒與男友情感堅定，2人上法庭站在同一陣線捍衛自己的「性自主權」，而法院量刑的焦點在於相片是否達到「猥褻」的程度。

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判決書指出，最有爭議的3張照片是女友蹲坐、上小號，陰部明顯裸露，還有女友趴在桌上，臀部、陰部裸露，及女友坐在鐵路月台，左腳抬起，陰部裸露，具有性暗示的露骨照，男友把照片存在名為「慾茶園」的照片資料夾。

程男說，「這是藝術照」，他跟女友已同居，將來會論及婚嫁，拍照的目的是收藏「青春」，他也不會流出牟利，這完全不涉及猥褻，更談不上性剝削，「我們是兩情相悅」。

女友的說法與程男同一口徑，她說，自己非常喜歡男友拍的照片，「這不是色情」，她已成年，拍露毛照應該沒有違法。

審理的法官認為，被告在所拍攝的照片資料夾，取名「慾茶園」充滿性暗示，其中3張照片涉及裸露，這些照片非常露骨，具有性暗示，容易與「性」產生聯想，具有性目的，已經符合上開兒童色情的定義，即便本院從被告拍攝照片當天的全部照片情境、脈絡整體觀察，仍然認為上開3張照片，已經涉及兒童色情，被告及其辯護人主張本案為藝術創作，無法採信。

法官認為，被告與女友當天拍攝存取的23張照片中並非全部都是色情照，且也沒有拍攝女友私密部位的特寫，整體犯罪情節尚非嚴重，且犯後坦承客觀犯行，因此減輕其刑，依拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3月，全案可上訴。

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