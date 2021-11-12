消防猛男、美女來囉！竹縣消防局預告月曆主角引起騷動

新竹縣政府消防局以「火神的使命」為主軸，拍攝2022年形象宣導月曆，將於近期發表；圖為消防猛男 張晏偉。（竹縣府消防局提供）

2021/11/12 21:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府消防局以「火神的使命」為主軸，拍攝2022年形象宣導月曆，預計12月2日正式發表；消防猛男、美女的健美照片預告一出，立刻引起騷動。消防局表示，消防月曆今年仍採公益兌換形式，12月4日起在7個消防分隊開放兌換，5張發票換1份，限量3500份。

消防局表示，回顧這一年來，新冠肺炎疫情肆虐，疫情期間，全國消防人員均冒著染疫風險，第一線共同對抗疫情擴展，為使民眾對消防工作更增信任感，該局以「火神的使命」為主軸，拍攝2022年形象宣導月曆，將於近期發表。

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本年發行的月曆，結合了消防員對於達成任務的使命，以速度、陽光、溫暖等調性拍攝呈現，意味著消防員對於民眾遭受各種災害事故侵害時，肩負著更積極的態度去排除，使受災民眾儘速脫離災害之苦。

（修）消防局教育訓練科長林源淵透露，今年邀來15名各外勤分隊執行救災救護任務同仁，執行任務同時仍不忘強身健體，其中一位主角是攝影師口中的美女、另有一位綽號「金剛」，有著黝黑的皮膚，其他主角也都是本局一時之選，精彩可期！

林源淵說，12月4日周六起將同步在竹北、山崎、湖口、竹東、新埔、關西與寶山7個消防分隊開放兌換，憑11、12月份5張發票可兌換1份月曆，1人限換2份，每個消防分隊500份，共限量3500份，募得發票將全數捐給弱勢團體。

新竹縣政府消防局2022年形象宣導月曆即將發表；消防猛男、美女的健美照片預告一出，立刻引起騷動。圖為蘇建宏與丁啟育。 （竹縣府消防局提供）

新竹縣消防局形象宣導月曆女主角張惠茹是攝影師口中的美女。（竹縣府消防局提供）

新竹縣政府消防局以「火神的使命」為主軸，拍攝2022年形象宣導月曆，將於近期發表；圖為消防猛男湯士霽。（竹縣府消防局提供）

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