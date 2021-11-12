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    邰智源、坤達「一日行政執行官」 變身合法討債集團

    法務部長蔡清祥頒給邰智源及坤達「結業證書」。（新北分署提供）

    法務部長蔡清祥頒給邰智源及坤達「結業證書」。（新北分署提供）

    2021/11/12 17:48

    〔記者王定傳／新北報導〕木曜4超玩一日系列「一日行政執行官」影片，拍攝完成後，因疫情關係，歷經半年後製，終於在今年11月11日深夜正式上傳YouTube；這次拍攝主場景位於法務部行政執行署新北分署，想知道邰智源及坤達如何跟著行政執行官一起進行合法討債，歡迎上網點閱及分享。

    在法務部及行政執行署的牽線及指導下，木曜4超玩一日系列劇組，選定新北分署作為「一日行政執行官」的拍攝主場景，劇組人員先由製作人百祥領軍，在今年4月9日至新北分署聽取「行政執行官工作簡介」簡報，最後敲定5月3日及4日，配合「123聯合拍賣日」結合母親節擴大舉辦拍賣會。

    新北分署表示，分署全體同仁全力配合劇組拍攝，並由2位主任行政執行官及多位行政執行官，搭配2位主角邰智源及坤達擔綱演出。

    新北分署指出，影片首日由替代役役男回憶起在分署擔任替代役的點點滴滴開場，接著由新北分署長楊秀琴頒給2位主角識別證及執行公務背心，接著開始見習「傳繳通知」的製作與寄發、執行案件的「分案類型」與「財產調查」及「執行命令」的核發等相關作業。

    新北分署指出，之後同仁帶著2名主角實習辦理「不動產及動產查封」與「拘提」業務，見證行政執行官工作的辛酸苦辣，隔日先觀摩「動產變賣」，續上場學習主持「動產拍賣」與「不動產開標」程序，最後由行政執行署長林慶宗嘉勉2位主角，宣布准予結業，再由法務部長蔡清祥頒給結業證書，全劇圓滿落幕。

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