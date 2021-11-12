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    首頁　>　社會

    薪水勝運鈔車保全夫 「小王」水電工偷吃保全妻被抓包判賠40萬

    保全公司張姓運鈔員和妻子林女離婚半年後，接獲戶政機關通知才知道妻子暗地偷人，暗中和水電工「阿良」有姦情，並於辦好離婚後的第4個月即生下一女，高等法院認為「阿良」薪水6萬起跳，張男薪水才3萬多元，「阿良」顯然有財力賠償，今逆轉改判他和林女應連帶賠償張男40萬元確定。（示意圖）

    保全公司張姓運鈔員和妻子林女離婚半年後，接獲戶政機關通知才知道妻子暗地偷人，暗中和水電工「阿良」有姦情，並於辦好離婚後的第4個月即生下一女，高等法院認為「阿良」薪水6萬起跳，張男薪水才3萬多元，「阿良」顯然有財力賠償，今逆轉改判他和林女應連帶賠償張男40萬元確定。（示意圖）

    2021/11/12 16:11

    〔記者楊國文／台北報導〕保全公司張姓運鈔員和妻子林女離婚半年後，接獲戶政機關通知才知道妻子暗地偷人，暗中和水電工「阿良」有姦情，並於辦好離婚後的第4個月即生下一女，高等法院認為水電工「阿良」薪水6萬元起跳，而張男薪水才3萬多元，「阿良」顯然有財力賠償，今逆轉改判他和林女應連帶賠償張男40萬元確定。

    判決指出，張男於2005年和妻子林女結婚，因張男擔任保全工作繁忙，時常意見相左，後來2人於2018年2月10日協議離婚。

    張男於2018年8月13日接獲戶政機關來函通知，才知道林女已於同年6月13日生女，張男掐指一算，確定此名女嬰並非他和前妻林女所生，顯示林女早在他們還有婚姻關係時就偷人生女，經調查後，確認女嬰生父是水電工「阿良」，因此對林女和「阿良」連帶求償100萬元。

    林女辯稱，在家事法庭協調離婚時，前夫張男已知悉女嬰和他無血緣關係，又同意離婚，不應事後後悔要求賠償。

    新北地院勘驗張男和林女的離婚協議書，其中附件記載因乙方（即林女）不拿任何賣房費用，甲方（即張男）不得對乙方提出通姦或妨害家庭告訴，故判決張男敗訴。張男不服，上訴高等法院。

    高院審理認為，責房授權書是於2018年9月10日簽立，可見得離婚協議書附件不可能早於2018年9月10日，且在同年2月簽立離婚協議書時並無「不得提出通姦或妨害家庭告訴」等附件內容，林女、「阿良」因通姦生女應賠償張男。

    高院認定，因「阿良」每月薪水有6萬元以上，反觀張男只有3萬6千元，「阿良」有財力賠償，今逆轉改判「阿良」和林女應連帶賠償40萬元確定。

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