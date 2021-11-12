愛國者飛彈連軍官春節留守開趴喝酒！丟了鐵飯碗討不回

負責我國空防戰備重任的愛國者飛彈連，春節留守戰備期間竟有軍官帶頭喝酒嬉鬧。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2021/11/12 09:58

〔記者黃佳琳／高雄報導〕負責我國空防戰備重任的愛國者飛彈連，擔任副排長徐姓中尉竟挾帶烈酒入營區，並在春節留守期間兩度與官兵在營區內飲酒嬉鬧，徐被記兩大過調職後，軍方再祭出「不適服現役退伍」處分，徐不服提行政訴訟請求恢復原職，法官認為軍方處分並無違誤，駁回徐男之訴。

判決指出，去年1月15日，徐姓中尉藏匿酒類攜帶入營，並在8天後的小年夜和大年初一春節戰備留守時，主動邀官兵於營區內飲酒嬉鬧，其中一名女兵還在IG動態發文，被人發現後投訴到媒體引起軒然大波。

請繼續往下閱讀...

經空軍防空第794旅調查確認無誤，徐姓中尉先被記2大過調離現職，同年3月，防空指揮部再依志願役考評具體作法，經人評會表決同意徐不適服現役，處分他同年4月1日退伍生效；由於徐是軍校畢業，被處分退伍不但丟掉鐵飯碗，更因任官未滿服役年限，還要賠錢給國家。

徐男不服，認為自己喝酒被記過調職後，新單位主官對他的考核是「遭懲罰後已能接受所犯之錯誤並虛心悔過」、「對於交付之工作皆能戮力以赴盡心完成」、「綜合評鑑期間能協助主管督導業務人員完成各項準備工作，表現良好」，他還舉例花防部聯保廠的楊姓中校帶民間生存遊戲業者到營區打靶，嚴重影響國家安全，但也只有被記大過調職，因此認為軍方對他的處分過重，違反比例原則，提告請求回復國防部空軍司令部的職務。

高雄高等行政法院審理時，空軍司令部指出，人評會委員詳為斟酌徐姓中尉近1年平日生活考核、對任務賦予及工作態度及本件所生影響等各項事項，認為他身為領導幹部法紀觀念淡薄，成為連上士官兵不良示範，若放任續留，不僅影響部隊領導統御威信，更不利於部隊整體素質風氣提升，甚恐有影響軍事任務目的、危害國防安全之虞，才會決議不適任軍職退伍，且會議召集、組成、討論與決議等程序均完備。

法官也認同軍方決議，並認為軍方祭出的處分在行政法上並無違誤，因此駁回徐男之訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法