詐騙車手住鐵皮屋全被逮 廢棄車內竟藏散彈槍

詐騙集團車手宿舍環境骯髒、凌亂、待遇極差。（記者劉慶侯攝）

2021/11/12 09:40

〔記者劉慶侯／台北報導〕63歲胡姓婦人遭「假檢警、真詐財」騙走20萬元；台北市警大同分局根據歹徒逃逸動線，先在桃園大溪一處燒烤店查出車手集團據點，再進而破獲車手居住的鐵皮屋，一口氣逮捕王姓男子等10人，依法送辦。

目前因傷待業中的胡婦，3日下午接到自稱165反詐騙專線的陳姓警察電話，誆稱胡婦身分遭人冒用申辦手機門號，要求交付金融卡及金融卡密碼，結果胡婦受到欺騙，畢生積蓄遭人領光，淚眼汪汪的到大同分局寧夏路派出所報案。

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警方隨即調閱影像及分析嫌犯特徵，鎖定20歲的王姓男子涉有重嫌，對方取得提款卡後，搭乘計程車離開，為躲避警方追查，刻意製造斷點，故意要求計程車司機在路口轉一個彎後讓他下車，再徒步奔走約2公里路程再轉搭另一輛計程車開往南桃園。

警方循監視器沿線追蹤，發現對方下車後，步行至他打工的燒烤店，停留10來分鐘後，前往上海商銀ATM及附近超商內ATM，前後盜領次數多達11筆，領完胡婦所有存款20萬元，。

警追查王嫌作息動向中，發現燒烤店存有極大疑點，查出燒烤店老闆與多名疑為車手有頻繁接觸，且多出入大溪區一鐵皮屋 。經警方蒐證後，9日驅車前往鐵皮屋埋伏掃蕩，查獲王嫌等10名共犯，同時在後方停車場一無牌車輛內，搜出改造散彈槍1把、改造空氣手槍4把，昨日依法函送士林地檢署偵辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

在鐵皮屋後方停車場之無牌車內查獲槍枝。（記者劉慶侯攝）

查獲改造散彈槍1把、改造空氣手槍4把及失竊車牌。（記者劉慶侯攝）

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