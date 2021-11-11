為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    騙吃「棒棒糖」強迫7歲女童口交 狼繼父判刑7年5月

    新北地院合議庭斥責阿明犯罪動機、目的惡劣，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處7年5月徒刑，可上訴。（資料照）

    新北地院合議庭斥責阿明犯罪動機、目的惡劣，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處7年5月徒刑，可上訴。（資料照）

    2021/11/11 13:17

    〔記者王定傳／新北報導〕男子阿明是7歲女童小若（化名）的繼父，但去年間，他竟趁與小若同睡一臥室機會，把熟睡中的小若喚醒，騙說要給她吃「棒棒糖」，隨即拿棉被遮住她的眼睛，兩度違反小若意願，強迫口交得逞，新北地院合議庭斥責他犯罪動機、目的惡劣，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處7年5月徒刑，可上訴。

    本案發生於去年11月23日，熟睡中的小若遭阿明喚醒，被騙說要給吃「棒棒糖」，結果卻遭矇眼口交，她隨後表明不想再吃所謂的棒棒糖、想回去睡覺，又再遭阿明強迫口交得逞；女童後來向輔導老師訴苦，全案因而曝光，阿明在審理時則否認犯行。

    但合議庭認為，小若於警詢、偵查、審理時證述被害過程明確且一致，且小若母親亦證實，她當時因為聽到阿明在講話，故開門進入房間，見到阿明正伸手去幫小若蓋棉被，遂開口詢問：「你們在幹嘛？」小若隨即回說：「爸爸叫我吃雞雞」，而阿明在審理時亦坦言當時確實正在幫小若蓋棉被。

    合議庭再綜合輔導老師發現此事經過的證詞，以及小若於審理時作證出現明顯創傷壓力反應，判定阿明確有對小若伸出狼爪，斥責阿明犯罪動機、目的惡劣，所為嚴重戕害小若的身心健康及人格發展，日後亦將損及小若對兩性關係及家庭觀念的認知，犯罪所生危害較重，犯後又否認犯行，未能取得被害人的諒解或賠償損，因此判刑7年5月，可上訴。

    自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服，務將可盡快救援在生命危機中的兒童。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「下次不要射在裡面好嗎？」 男子性侵女童聲押禁見
    2021/11/10 12:18

    「下次不要射在裡面好嗎？」 男子性侵女童聲押禁見
    精神科醫師與女病患交往 被控性侵不起訴
    2021/11/10 11:54

    精神科醫師與女病患交往 被控性侵不起訴

    百萬俱樂部西區 8字頭搶進有譜
    女員工聚餐酒醉 遭老闆「撿屍」上計程車指侵
    2021/11/08 11:23

    女員工聚餐酒醉 遭老闆「撿屍」上計程車指侵
    悚！ 哈薩克少女搭車被下藥 慘遭17名男子囚禁輪姦4天
    2021/11/07 15:42

    悚！ 哈薩克少女搭車被下藥 慘遭17名男子囚禁輪姦4天

    剖腹產自然產怎麼選？５分鐘懂重點
    法國天主教人員70年來性侵逾21萬兒童 主教團主席下跪懺悔
    2021/11/07 14:04

    法國天主教人員70年來性侵逾21萬兒童 主教團主席下跪懺悔
    DNA系譜再立功！ 美國「三葉草強姦犯」落網
    2021/11/07 09:43

    DNA系譜再立功！ 美國「三葉草強姦犯」落網
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播