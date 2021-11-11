騙吃「棒棒糖」強迫7歲女童口交 狼繼父判刑7年5月

新北地院合議庭斥責阿明犯罪動機、目的惡劣，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處7年5月徒刑，可上訴。（資料照）

2021/11/11 13:17

〔記者王定傳／新北報導〕男子阿明是7歲女童小若（化名）的繼父，但去年間，他竟趁與小若同睡一臥室機會，把熟睡中的小若喚醒，騙說要給她吃「棒棒糖」，隨即拿棉被遮住她的眼睛，兩度違反小若意願，強迫口交得逞，新北地院合議庭斥責他犯罪動機、目的惡劣，依對未滿14歲女子犯強制性交罪，判處7年5月徒刑，可上訴。

本案發生於去年11月23日，熟睡中的小若遭阿明喚醒，被騙說要給吃「棒棒糖」，結果卻遭矇眼口交，她隨後表明不想再吃所謂的棒棒糖、想回去睡覺，又再遭阿明強迫口交得逞；女童後來向輔導老師訴苦，全案因而曝光，阿明在審理時則否認犯行。

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但合議庭認為，小若於警詢、偵查、審理時證述被害過程明確且一致，且小若母親亦證實，她當時因為聽到阿明在講話，故開門進入房間，見到阿明正伸手去幫小若蓋棉被，遂開口詢問：「你們在幹嘛？」小若隨即回說：「爸爸叫我吃雞雞」，而阿明在審理時亦坦言當時確實正在幫小若蓋棉被。

合議庭再綜合輔導老師發現此事經過的證詞，以及小若於審理時作證出現明顯創傷壓力反應，判定阿明確有對小若伸出狼爪，斥責阿明犯罪動機、目的惡劣，所為嚴重戕害小若的身心健康及人格發展，日後亦將損及小若對兩性關係及家庭觀念的認知，犯罪所生危害較重，犯後又否認犯行，未能取得被害人的諒解或賠償損，因此判刑7年5月，可上訴。

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