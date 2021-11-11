單親媽勒殺2子女死刑改判無期 高院判決理由出爐…

高院以吳女殺害子女時為憂鬱症所苦、有教化可能等四大理由，今逆轉改判無期徒刑。還可上訴。（資料照）

2021/11/11 13:12

〔記者楊國文／台北報導〕31歲吳姓女子因撫養小孩生活壓力大，去年2月涉嫌在旅館內殺害7歲女兒及6歲兒子，自己輕生卻獲救，一審判吳女死刑，吳女上訴後數度聲淚俱下，堅稱愛兒子、女兒，很後悔，請求從輕量刑，高院以她殺害子女時為憂鬱症所苦、有教化可能等四大理由，今上午逆轉改判無期徒刑。還可上訴。

高等法院今日中午公佈將吳女改判為無期徒刑的四大理由指出，吳女以童軍繩勒殺兩名親生子女致死時為憂鬱症所苦，因承受極大心理壓力才犯下此案。

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其次，吳女犯後深表後悔，在看守所中努力重新學習，對未來仍有高度期待，經接受治療精神疾病，配合心理治療與心理諮商，緩解其病情，重新架構自我信念，即有復歸社會的可能；再者，案發後對吳女進行心理衡鑑與語談發現，吳女的人格、心理雖有重大缺失，但並無泯滅人性的反社會人格。

最後一項理由，則是吳女殺害2名子女犯行雖已經嚴重違反兒童權利公約等規定，符合兩公約所規定的「情節最重大之罪」，但尚未達到與社會永久隔離的必要，而判處死刑，因此綜合考量改判吳女無期徒刑、褫奪公權終身。

吳女與40歲陳姓前夫離婚後，在外租屋獨自扶養小姊弟，前夫會定期探訪，吳女曾從事直播網拍、美容業等工作，因獨力撫養小姊弟，前夫又未定期給她撫養小孩費用，經濟發生困難，又與家人起爭執，曾萌生輕生念頭，竟一時想不到想帶小孩一起走，萌生殺害子女意圖。

檢警調查，去年2月13日晚間6時許，吳女載小姊弟到汽車旅館投宿，卻以枕頭試圖殺害2子女，2童極力掙扎，吳女才停手；2天後，吳女仍欲殺害2子女，先購得童軍繩後，再返回該汽車旅館，持童軍繩勒害2童致死，接著傳簡訊通知前夫後輕生。

前夫趕往旅館，赫見3人仰躺床上，小姊弟明顯死亡，遺體冰冷僵硬，吳女意識模糊，搶救後撿回一命；檢方偵辦時，吳女坦承犯行，她的律師則替吳女聲請依刑法第19條精神鑑定，欲證明吳女案發時精神狀況有問題。

一審依精神鑑定結果，認為吳女下手時，並無精神耗弱或喪失等情形，重判她死刑。全案上訴高法院審理。

吳女在高院辯稱，她對自己犯行非常後悔，她非常愛小孩，「幾乎每天夢到小孩向我撒嬌，叫我『媽媽』，並說妳要加油，不可以有尋死念頭」，小孩出生至今的7年來，無論生活多麼辛苦，從來不會讓小孩挨餓。

吳女埋怨在法庭的前夫說，前夫有時給她錢，有時未按期給，「小孩是大家共有的，不是嗎？」有時候前夫卻用她的名義向老闆借錢，「（前夫）為何不盡爸爸微薄的責任？」她強調，小孩出生到案發的7年來，她是盡心盡力撫養2小孩，「我敢說自己雖然不是100分的媽媽，也一定是99分的媽媽」、「從來不認為小孩是累贅」、「我無論多辛苦，寧願餓自己，也不會讓小孩挨願」。

吳女也說，案發當天她服用10多顆安眠藥、及抗憂鬱藥，加起來約2、30顆的藥，加上喝酒，頭腦昏昏沈沈，請求從輕量刑，前夫均表示沒意見。

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