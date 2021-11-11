顧客開門害吉娃娃遭撞死 寵物美容店挨罰1.5萬提告敗訴

林姓飼主將吉娃娃送往美容店洗澡，卻因張姓飼主擅開店內3道門，讓吉娃娃奪門而出遭撞身亡，美容店遭動保處認定具過失責任，挨罰1.5萬元；美容店不服，提告仍敗訴。（示意照，圖與本案無關）

2021/11/11 12:51

〔記者溫于德／台北報導〕林姓飼主將吉娃娃送往寵物美容店洗澡，卻因另名張姓飼主擅開店內3道門，讓吉娃娃趁隙奪門而出遭撞身亡，台北市動保處因而認定美容店未盡管理責任，依動保法開罰1.5萬元，店家不服提告。台北地院行政訴訟庭認為，張婦不只擅開一次門讓寵物脫逃，美容店卻未改善預防措施，確有過失應受罰，判決敗訴；可上訴。

判決指出，2017年7月17日，林姓飼主將吉娃娃送到美容店洗澡，張婦同一天也將寵物送往該店，然而，張婦卻擅開3道門且未立刻關閉，導致包含吉娃娃在內的2隻狗奪門而出，吉娃娃同時被迎面而來的車輛撞擊身亡，動保處因此認美容店未善盡營業場所管理人責任，依法開罰。

請繼續往下閱讀...

美容店朱姓負責人主張，店內屬安全的非開放空間，已分別設置3道不同材質、開啟方式相異且設置位置相互阻擋，在一般正常營業、遵守店面警告標語指示情況下，寵物並無脫逃可能，已盡管理責任，本案是因張婦違反門禁規定，並非店家過失。

動保處解釋，美容店雖設有小木門、小鐵門及玻璃門等三道門，但第3道玻璃門並無門鎖，消費者可任意打開；又，小木門雖貼有標語「請勿自行開門入內」，美容店仍應考慮消費者因一時疏失，自行開門入內，因此，不能僅因張貼標語，便免除過失責任。

動保處另根據林女對張婦提起的民事損害賠償訴訟，指美容店曾證稱張婦多次違反門禁規定，導致吉娃娃跑出店家，卻仍疏於加強門禁管制，同時未對「洗狗區」寵物行適當管束，確有過失，依法開罰無誤。

法官根據證據認定本案發生前，張婦曾被美容店告誡，卻仍多次違反門禁規定，使狗脫逃，顯見店家應可預見風險，仍未採取更有效預防方式，例如更換成他人無法開啟的門或門鎖，已有過失，故動保處依法開罰並無違誤，判美容店敗訴

至於林女另對張婦求償吉娃娃市價、火化費，以及事故發生後不得不停擺原有撰書工作的損失，共49萬元。台北簡易庭前年判張婦應賠償3萬多元，案經上訴，由北院民庭審理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法