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    首頁　>　社會

    找被害人麻煩反被比特犬咬傷 男子暴怒砸場

    邱姓男子被比特犬咬傷的傷口仍未痊癒。（警方提供）

    邱姓男子被比特犬咬傷的傷口仍未痊癒。（警方提供）

    2021/11/11 12:40

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市邱姓男子涉嫌成立竹聯幫太極堂中壢分會龍岡組，自封為組長負責招兵買馬，日前他為了追討陳姓被害人的債務，押走對方亮槍恐嚇，還前往對方公司騷擾而被陳姓被害人飼養的比特犬咬傷，讓他心生不滿，率眾砸毀對方公司的車輛等物品，警方9日已依組織犯罪防制條例等罪嫌，逮回邱男等14人送辦。

    警方調查，邱男平日擁搶自重，以暴力討債、恐嚇取財、販賣毒品牟利，日前他為了追討陳姓被害人的債務，趁對方獨自外出時，強押對方到中壢區一處鐵皮屋拘禁，過程中還毆打對方、亮槍恐嚇，逼迫陳姓被害人還錢。

    邱男追討債務過程中，發現陳姓被害人家中經營公司，經濟狀況頗佳，他又自稱是保險公司人員，登門要求對方加保，沒想到沒拉到保險，反而被陳姓被害人養在公司的比特犬咬傷，讓他氣得找來同夥分持棍棒砸毀陳姓被害人公司的車輛等物品。

    陳姓被害人嚇得報警，桃園市政府警察局刑事警察大隊與新北市政府警察局金山分局、新竹縣政府警察局刑事警察大隊聯手蒐證，9日由桃檢指揮逮回邱男等14人到案，查扣空氣槍3把、番刀1把，除依組織犯罪防制條例等罪嫌將他們送辦外，還要擴大清查他們是否涉嫌其他刑案。

    警方查獲邱姓男子等人持有空氣槍。（警方提供）

    警方查獲邱姓男子等人持有空氣槍。（警方提供）

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