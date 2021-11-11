為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    戰機飛後不理？佳冬戰備道路燈未歸位 居民酸：超速就有燈亮

    佳冬戰備道戰機起降後至今沒把路燈裝回去，光源只剩紅綠燈和測速照相桿，變回「黑暗公路」。（記者陳彥廷攝）

    佳冬戰備道戰機起降後至今沒把路燈裝回去，光源只剩紅綠燈和測速照相桿，變回「黑暗公路」。（記者陳彥廷攝）

    2021/11/11 00:42

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於省道台1線枋寮、佳冬交界路段的佳冬戰備道，今年9月15日迎接史上首架戰機降落，至今已過近兩個月，當時因應戰機起降拔除的5支路燈依舊未歸位，居民譏嘲「戰機飛一波帶走」，沒有路燈，測速照相桿卻已經重啟，大酸「超速就會有燈亮」。

    這條台灣唯一的省道戰備道主跑道長約3公里，路幅大、車速快，東西向路口多，大小車禍頻傳，4年前更發生退休教師騎機車橫越，遭多車撞擊、輾斃的駭人聽聞案件，促使相關單位提升道路安全等級，但受限國防部戰備道中央不能設固定式路燈規定，最後由公路局在文化路、農場路及東角路等3路口設5支路燈，交由佳冬鄉公所養護。

    不過，戰機起飛事隔近兩個月，路燈仍未復位，只有基座，用路人夜間行經發現戰備道又變回烏漆墨黑，批評原本5支路燈照明嚴格來講已不夠，但戰機起降後竟只剩下紅綠燈的光亮和測速照相桿，自嘲「超速被拍就有閃光燈瞬間幫照明」。

    佳冬公所：年底捉襟見肘 設法籌錢裝回去

    負責養護的佳冬鄉公所無奈地說，小鄉年底經費捉襟見肘，不過事關用路照明，會想方法籌錢讓路燈復位。

    佳冬鄉公所指出，曾協調有重機具的中央單位，在配合國防部移除分隔島時，能一併拆除，但未獲同意，軍方後來更言明，要是不拆造成演訓有問題，養護者也就是公所要承擔責任，最後只得花錢拆除，但因為鄉公所必須要外包給專業大型機具的廠商處理，耗時耗費金錢，導致現在要將路燈復位已欠缺經費，只能想方法籌錢，會在道安會報提出。

    枋寮鄉公所則是在南側非主跑道部分也承接多支路路燈，電費大增，但為了鄉親用路照明，鄉公所仍勉力支撐，枋寮鄉長陳亞麟說，既然戰備道是台灣唯一的省道戰備道，在共機頻頻擾台的同時突顯其重要性，但戰機演訓後不應拍拍屁股就走，這次的例子也更突顯軍方應通盤考量省道戰備道與鄉、縣道車流交織的特殊性，通盤檢討道安、長期的養護及平時的管理措施，甚至要跨部會協調，才能解決類似困境。

    戰機起降已事隔近2個月，佳冬戰備道旁的路燈卻仍未復位。（記者陳彥廷攝）

    戰機起降已事隔近2個月，佳冬戰備道旁的路燈卻仍未復位。（記者陳彥廷攝）

    佳冬戰備道旁路燈至今仍未裝回去，紅綠燈甚至測速照相桿飛機起降完當天就已復位。（記者陳彥廷攝）

    佳冬戰備道旁路燈至今仍未裝回去，紅綠燈甚至測速照相桿飛機起降完當天就已復位。（記者陳彥廷攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    「漢光」佳冬戰備道完美落地起降 完成國內六戰備道最後拼圖
    2021/09/15 07:56

    「漢光」佳冬戰備道完美落地起降 完成國內六戰備道最後拼圖
    測試期每天逾千車次超速！ 佳冬戰備道區間測速2月執法
    2021/01/04 18:38

    測試期每天逾千車次超速！ 佳冬戰備道區間測速2月執法

    150%報酬率Get！這高性價比無可取代
    飆車族當心！佳冬戰備道區間測速測試 日均上千車次違規
    2020/06/09 22:53

    飆車族當心！佳冬戰備道區間測速測試 日均上千車次違規
    佳冬戰備道淪「黑暗公路」 佳冬人嗆軍方：搬去國道
    2017/10/13 23:45

    佳冬戰備道淪「黑暗公路」 佳冬人嗆軍方：搬去國道

    國泰藝術節與雲門共舞 民眾直呼幸福
    挨撞再遭6車輾 退休師慘死戰備道
    2017/10/11 06:00

    挨撞再遭6車輾 退休師慘死戰備道
    戰備道「無法」架路燈 死亡車禍頻傳惹民怨
    2017/10/11 06:00

    戰備道「無法」架路燈 死亡車禍頻傳惹民怨
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播