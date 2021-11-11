戰機飛後不理？佳冬戰備道路燈未歸位 居民酸：超速就有燈亮

佳冬戰備道戰機起降後至今沒把路燈裝回去，光源只剩紅綠燈和測速照相桿，變回「黑暗公路」。（記者陳彥廷攝）

2021/11/11 00:42

〔記者陳彥廷／屏東報導〕位於省道台1線枋寮、佳冬交界路段的佳冬戰備道，今年9月15日迎接史上首架戰機降落，至今已過近兩個月，當時因應戰機起降拔除的5支路燈依舊未歸位，居民譏嘲「戰機飛一波帶走」，沒有路燈，測速照相桿卻已經重啟，大酸「超速就會有燈亮」。

這條台灣唯一的省道戰備道主跑道長約3公里，路幅大、車速快，東西向路口多，大小車禍頻傳，4年前更發生退休教師騎機車橫越，遭多車撞擊、輾斃的駭人聽聞案件，促使相關單位提升道路安全等級，但受限國防部戰備道中央不能設固定式路燈規定，最後由公路局在文化路、農場路及東角路等3路口設5支路燈，交由佳冬鄉公所養護。

請繼續往下閱讀...

不過，戰機起飛事隔近兩個月，路燈仍未復位，只有基座，用路人夜間行經發現戰備道又變回烏漆墨黑，批評原本5支路燈照明嚴格來講已不夠，但戰機起降後竟只剩下紅綠燈的光亮和測速照相桿，自嘲「超速被拍就有閃光燈瞬間幫照明」。

佳冬公所：年底捉襟見肘 設法籌錢裝回去

負責養護的佳冬鄉公所無奈地說，小鄉年底經費捉襟見肘，不過事關用路照明，會想方法籌錢讓路燈復位。

佳冬鄉公所指出，曾協調有重機具的中央單位，在配合國防部移除分隔島時，能一併拆除，但未獲同意，軍方後來更言明，要是不拆造成演訓有問題，養護者也就是公所要承擔責任，最後只得花錢拆除，但因為鄉公所必須要外包給專業大型機具的廠商處理，耗時耗費金錢，導致現在要將路燈復位已欠缺經費，只能想方法籌錢，會在道安會報提出。

枋寮鄉公所則是在南側非主跑道部分也承接多支路路燈，電費大增，但為了鄉親用路照明，鄉公所仍勉力支撐，枋寮鄉長陳亞麟說，既然戰備道是台灣唯一的省道戰備道，在共機頻頻擾台的同時突顯其重要性，但戰機演訓後不應拍拍屁股就走，這次的例子也更突顯軍方應通盤考量省道戰備道與鄉、縣道車流交織的特殊性，通盤檢討道安、長期的養護及平時的管理措施，甚至要跨部會協調，才能解決類似困境。

戰機起降已事隔近2個月，佳冬戰備道旁的路燈卻仍未復位。（記者陳彥廷攝）

佳冬戰備道旁路燈至今仍未裝回去，紅綠燈甚至測速照相桿飛機起降完當天就已復位。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法