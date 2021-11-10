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    中警釋放毆打大學生命危的「海神」3惡煞 律師提出質疑

    將宋姓大學生毆打成重傷的3嫌被警方逮捕後釋放的過程，引發律師質疑。（記者許國楨翻攝）

    將宋姓大學生毆打成重傷的3嫌被警方逮捕後釋放的過程，引發律師質疑。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/10 18:21

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市宋姓大學生，本月7日凌晨開車擦撞「海神」瑪莎拉蒂，被「海神」車上3人打得顱內出血、一度命危，警方雖當場逮捕3名惡煞，卻又以「非現行犯」等理由縱放，輿論質疑不當之後，今天（10日）又急著抓3人，移送檢方聲請羈押，但卻只抓到2人，最惡劣的1人已逃之夭夭，對此，律師徐承蔭認為，刑事訴訟法第92條規定，「司法警察官、司法警察逮捕或接受現行犯者，應即解送檢察官」，警方沒有移送地檢署，而是事後再函送，作法有待商榷。

    宋姓大學生7日凌晨開車載著朋友，於西屯區擦撞「海神」瑪莎拉蒂，「海神」的駕駛李姓男子（25歲，該車登記其母名下），乘客張姓男子（23歲）、陳姓男子（19歲），將不斷道歉的宋男姓大學生打得顱內出血，還叫來2車約8名刺青壯漢，企圖進一步鬧事毆人，並威脅宋男的朋友不得報警，幸好中市警局員警6分鐘抵達，將仍在叫囂的3人逮捕。

    警方逮捕3人，卻又認為只觸犯告訴乃論的傷害罪，很快將3人釋放，不料，當天（7日）上午，證人指控3人不但持棍棒毆人，還死命往宋姓大學生的頭部重擊，這已明顯有殺人的犯意，警方當天傍晚傳喚3人，改依殺人未遂偵辦，但卻又認為不是現行犯，做完筆錄釋放3人。

    警方沒想到，此案引發輿論質疑，今天下午建議檢察官聲請羈押3人，但警方卻早就將3人釋放，只好又趕緊抓3人。

    對於警方沒有依移送法辦，而是將3人先行釋放，事後再函送之舉，律師徐承蔭認為，警方於第一時間在現場逮捕3人，符合刑事訴訟法第88條，以現行犯或準現行犯規定逮捕，而刑事訴訟法第92條規定，警方「逮捕或接受現行犯者，應即解送檢察官」，不過，「所犯最重本刑為一年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪、告訴或請求乃論之罪，其告訴或請求已經撤回或已逾告訴期間者，得經檢察官之許可，不予解送」。

    他解釋說，如果是告訴乃論，也必須是告訴撤回或逾告訴期間，經過檢察官許可，才不予解送，警方縱使當時用傷害罪偵辦，也應該依法解送，他提醒說，警方在移送、解送或函送等法律程序，應謹慎依法判斷，否則會衍生刑法第163條縱放人犯罪之疑慮，不可不慎，也才能保障犯罪被害人權益。

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