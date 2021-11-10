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    尿布童暗夜外出哭找媽迷路 警查看監視器助返家

    四歲男童暗夜外出哭嚷找媽迷路，員警發現時見男童下半身只穿尿布。（南市警六分局提供）

    四歲男童暗夜外出哭嚷找媽迷路，員警發現時見男童下半身只穿尿布。（南市警六分局提供）

    2021/11/10 17:51

    〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區金華路2段於近日晚間傳出有1名4歲男童外出迷路，他包著尿布、獨自沿途哭嚷著要找媽媽，警方獲報到場，因男童無法講出住處在那裡？警方將男童帶回警所照顧，同時持續比對監視器畫面、看到男童從某巷子走出來，即帶男童到該巷子挨家挨戶尋找，終於找到孩子住處與家人、送尿布童回家。

    當時，有兩名女子在麵包店口發現該男童，只見男童不斷哭著複誦想要找媽媽，但他無法說出自己住在哪裡？南市警六分局金華派出所員警林坤生、孫偉翔獲報到場，第一時間帶男童到附近反覆搜尋，因一時未能找到家屬，就先把孩子帶回派出所，員警並調閱監視器影像回推男童外出走向。

    員警帶可愛的4歲男童回派出所時，不少年輕員警都圍過來幫忙照顧、安撫情緒，提供簡單點心餅乾給男童食用。因男童下半身只穿著尿布，有員警脫下警用大衣供男童穿上、禦寒。警方持續比對附近街道監視器畫面，看到男童從某小巷子外出走丟，就帶男童沿著該巷挨家挨戶詢問、尋找，終於問到男童家屬、住處。

    男童家屬告訴警方，家人發現男童可能外出走失後，急著出門尋找，在還未向警方報案時，警方就把走失的孩子送回家，很感謝員警用心。據警方了解，該男童住家大門平日都未關閉，孩子趁著家人上廁所疏於注意瞬間，就徒步外出想找上班的母親。

    市警六分局長陳錦文表示，感謝熱心報案民眾及提供監視畫面的商家，使警方得以順藤摸瓜、讓男童平安返家，也提醒新手爸媽平日要注意門戶安全，照顧孩子期間應避免孩童離開視線，家長若如廁、外出工作未能照料時，也應託付代理人協助，避免孩子不慎外出或發生憾事。

    員警拿警用大衣給下半身只穿尿布的四歲男童穿上，避免寒夜著涼。（南市警六分局提供）

    員警拿警用大衣給下半身只穿尿布的四歲男童穿上，避免寒夜著涼。（南市警六分局提供）

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