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    首頁　>　社會

    跳河？殺罹癌老母？男子人間蒸發 警方發現疑點多

    台北橋。（資料照）

    台北橋。（資料照）

    2021/11/10 17:31

    〔記者王冠仁／台北報導〕有人日前發現台北市台北橋上有輛機車、拖鞋，卻不見人影，急忙報案；警方通知車主江姓男子家屬，並到其住處查看，赫然發現屋內江男的母親口鼻被膠帶封住、倒臥地上，送醫不治。警方調查，江男長期失業、患有憂鬱症，不排除江男涉嫌殺害母親再尋短，現全力追查江男下落。

    台北市警方昨天下午2時許接獲民眾報案，聲稱在台北橋上發現有一輛機車停放已久、一旁還有一雙拖鞋，擔心有人跳河；轄區警方獲報到場，根據機車車籍資料，查出車主是52歲江姓男子。

    江男的兒子接獲通知到場，指認出機車與拖鞋確實為江男所有；下午4時許，江男兒子帶領警方到江男位於承德路三段的住處，一開門卻發現江男81歲老母親倒臥地板、口鼻遭膠帶封住。員警將膠帶鬆開，並立刻通報救護人員，送醫過程中江母一度恢復呼吸心跳，最終仍不治身亡。

    警方調閱監視器畫面追查，發現昨天中午12時許江男騎機車外出，此後沒有其他人再進出住處。警方也查出，江男長期失業、患有憂鬱症，母親罹患口腔癌末期，江男多年前與妻子離婚分隔兩地，兒子跟前妻同住。

    不過，警方初步蒐證，發現案情仍有疑點；警方現正全力清查江下落，同時繼續派員在台北橋下打撈，以進一步釐清。

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