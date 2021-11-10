結婚不到2年...妻叫其他男人「北鼻」 夫提告求償敗訴

苗栗地方法院法官審理，認為「北鼻」於一般年輕世代、較熟稔異性朋友間偶可聽聞，難僅憑此認2人間有逾越一般社交的不正當往來，駁回林男之訴。（記者彭健禮攝）

2021/11/10 16:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕結婚不到2年的林姓男子，發現妻子於生產後與馮姓男子交往，在LINE中互稱「北鼻」並有一同出遊的親密合照，質疑2人有性關係，提告求償50萬元。但苗栗地方法院法官審理，認為「北鼻」於一般年輕世代、較熟稔異性朋友間偶可聽聞，難僅憑此認2人間有逾越一般社交的不正當往來，駁回林男之訴。

林男指控，他與妻子於前年底結婚，2人育有一子，但妻子於生產後，竟與馮男交往，且發生多次性關係，LINE中有露骨對話、2人也互稱「北鼻」，並有2人一同出遊合照。

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林妻則辯稱，她上午10點半上班，晚間9點下班回家後照顧小孩，休假也是整天在家照顧小孩，並沒有如丈夫所指在外結交男朋友，她與馮男僅是普通朋友，並無發生任何性行為，並主張丈夫提出的LINE對話紀錄是經改造，照片中女子也非她本人。

馮男也反駁，他與林妻僅是一般朋友，並無發生任何性行為，也沒有一般朋友以外之親密關係，並指「北鼻」是林妻打錯字，相片也經過修改。

由於林男提出諸多LINE對話紀錄文字檔，內容多涉及男女間性行為或親密交談的露骨對話紀錄。但法官調查，LINE對話紀錄匯出成文字檔後確實可重新編輯更改文字內容，林男卻未能提出來源等證據。

另，對於林妻、馮男2人互稱「北鼻」及合照，法官認為，姑且不論「北鼻」是否為林妻誤繕輸入，於現今民風開放之社會環境，此稱呼於一般年輕世代、較熟稔異性朋友間偶可聽聞，實難僅憑此一常見之稱呼即認2人有逾越一般社交之不正當往來；況合照中之女子臉部遭手機遮蔽，完全無法辨識為何人。

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