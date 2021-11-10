明仁會大哥當警面前開槍找小弟頂罪 檢：惡性重大從重量刑

竹聯幫仁堂明仁會大哥鄭家鴻逃南部2天即遭警逮。（資料照）

2021/11/10 16:05

〔記者王定傳／新北報導〕今年9月間，竹聯幫仁堂明仁會大哥鄭家鴻，率眾在中和街頭追打一名騎士，甚至在警方面前開槍，犯後還找人頂罪，另又涉入一起押人勒索案，新北地檢署今依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇危害安全、妨害自由及恐嚇取財罪嫌起訴鄭男，並請法院審酌鄭男公然持制式手槍在道路射擊，嚴重危害社會安全及一般民眾生命安全，惡性重大，建請從重量刑。

檢警調查，今年9月12日凌晨4時許，鄭男被朋友載往新北市中和區員山路與民利街口，卻因不明原因與袁姓騎士發生糾紛，其友人隨即駕車沿途追逐。

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檢警調查，袁男為了閃避追蹤，逃至中和連城路428巷，不慎擦撞停放路旁車輛而人車倒地，警方獲報後前往處理；怎料，鄭男察覺袁男出現在事故現場員警旁，竟持制式手槍對空鳴槍威嚇被害人，再搭車逃離現場。

檢警調查，鄭男事後還指使張姓小弟前往頂罪，並逃亡南部避鋒頭；警方調閱監視器及現場勘察採證情形比對，確認張男並非槍手，在事發2天後就鎖定鄭男位置，在雲林口湖鄉1處民宅將他逮捕。

檢調另查出，去年11月間，鄭男涉嫌夥同5名男子在板橋當眾押人，載往泰山一處鐵皮屋拘禁，除施以拳腳外，還逼被害者簽下300萬元本票及「同意留在該處同意書」，再以被害者手機聯繫其家人，勒索10萬元現金得手後才放人。

檢方偵辦時，鄭男坦承犯行，檢方依違反槍砲彈藥刀械管制條例、刑法恐嚇危害安全、妨害自由及恐嚇取財罪嫌將他起訴，並請法院審酌鄭男不顧警方在事故現場執行勤務，目無法紀，公然持制式手槍在道路射擊，嚴重危害社會安全及一般民眾生命安全，惡性重大，建請從重量刑。

張男則因持槍前往頂罪，被依違反槍砲彈藥刀械管制條例及刑法頂替罪嫌起訴；鄭男的5名同夥因涉嫌押人拘禁，被依妨害自由罪嫌起訴。

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