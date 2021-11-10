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    首頁　>　社會

    小學家長會變成「愛的搖籃」 人夫寫悔過書沒用繼續不倫

    許姓男子加入國小家長會運作，卻跟同為家長委員的地方媽媽發生不倫戀。（資料照）

    許姓男子加入國小家長會運作，卻跟同為家長委員的地方媽媽發生不倫戀。（資料照）

    2021/11/10 11:20

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓男子參加女兒的國小家長會，結識同為家長委員的洪姓女子，2人參加開完會後的聚餐活動逐漸熟識，愛意萌生偷情交往還發生性行為；許男被妻子抓包後寫下悔過書，承諾再犯一次要賠妻子100萬，結果還是忍不住繼續偷情，許妻怒告洪女求償60萬，高雄地院法官判洪女要賠35萬。

    判決指出，許姓男子和妻子結婚8年，女兒上國小後，他擔任學校家長會委員時結識同為委員的洪姓女子，2人從原本的陌生，到後來因積極參與家長會運作而變得熟悉，最後甚至發生不倫，被許妻抓包2人偷情。

    許男為求妻子原諒，寫下悔過書，承諾「婚姻期間絕不再跟其他異性有任何超友誼的關係發生，包括噯昧訊息、牽手、接吻、性行為等，一經發現，則按次數來賠償，每次金額為1百萬元」，並表示除非許妻在場，否則不再私下與洪女有任何的聯繫。

    但許男寫完悔過書後還是繼續跟洪女偷情，妻子再度抓到丈夫出軌後，怒向洪女提告求償60萬元；高雄地院審理時，洪女坦承曾和許男去汽車旅館「休息」，但當時她剛墮胎，身體不適並沒有發生性行為。

    洪女雖然承認和許男發生不倫戀，但她喊窮說自己沒有工作，還要養3個孩子，希望法官能判賠少一點，但法官調閱她名下財產清單，發現洪女名下有2間房子、2筆土地，還有2輛車，因此判她應賠35萬元，可上訴。

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