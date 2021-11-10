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    台三線棉被裹屍案 主嫌重判18年

    彭姓死者遭棄置在停放於台三線旁的彭男寶馬車後座。（民眾提供）

    彭姓死者遭棄置在停放於台三線旁的彭男寶馬車後座。（民眾提供）

    2021/11/10 10:38

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣橫山鄉台三線去年11月發生的棉被裹屍案，男子徐志明與彭姓男子發生債務糾紛，憤而聚眾痛毆砍殺，彭男不久即斷氣，眾人竟將他以棉被裹屍，棄置在停放於台三線旁的彭男寶馬車後座，新竹地院依共同傷害致死罪判處徐男徒刑18年。

    判決書指出，徐志明與彭男前有200萬元詐欺案贓款分配糾紛，徐男因此遭彭男以暴力追債，彭男又將徐男的BMW轎車典當30萬元花光，致徐男發生債務信用危機，因而心生怨恨，尋思報復。

    去年11月12日晚間，徐男夥眾在徐男叔叔官有倫位於芎林鄉的鐵皮屋，逼問彭男如何處理BMW車輛贖回事宜，彭男與徐男爆發口角，徐男因此勃然大怒，由湯明宗持電擊棒不斷電擊彭男身體及大腿；徐則徒手不斷瘋狂毆打彭，並持手槍槍托及鐵皮屋內水果刀刀柄，猛力敲擊彭男頭部，又陸續朝彭男臀部、右小腿及右腳踝刺殺。

    徐男共犯彭國安則以屋內長椅板凳敲擊彭男背部，並以腳踹頭部，致被害人受傷且傷口不斷大量出血、倒在地上痛苦呻吟。官男見地上流了大灘血跡，亦擔憂哀嚎聲吵到外人，遂要求徐男帶走被害人。

    共犯開車到鐵皮屋前搭載徐男時，已見彭滿身滿臉是血、躺在鐵皮屋前地面掙扎喊痛，並呼喊：「相信我，真的不是我」、「我沒有做，我沒有對不起你」等語時，仍依徐男指示，開車到彭家尋找財物，因搜刮無所獲，眾人搬運彭家音響、喇叭、電動工具等物品欲變賣。

    隔天中午徐男駕車行經橫山鄉台三線、轉身欲探知彭男有無氣息時，不慎失控自撞中央分隔島肇事。眾人旋將彭男遺體及其白色BMW棄置現場後逃逸。

    合議庭審酌被告等人絲毫不知尊重他人身體、生命，造成被害人死亡此一無法挽回結果，惡性實屬重大，所生損害甚鉅，且被告等人均未與死者家屬達成和解及賠償損害，因此依非法持有非制式手槍、共同傷害致死、攜帶兇器強盜罪判徐志明徒刑18年。另依共同傷害致死罪判湯明宗8年6月、彭國安9年、官有倫8年。

    此外，劉庭瑋明知彭男已因遭傷害而受有嚴重傷勢，而為無自救力之人，仍與徐志明將已無力行動且無法自我救助的彭男置於後座後，駕車往來多處，使其求生機會降低，置彭男生命、身體安全於險境，嗣後終不治死亡，依遺棄致人於死罪判刑2年10月。

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