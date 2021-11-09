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    網交遇「敘利亞辣妹女軍官」 介紹假經理詐財及時被阻

    王姓男子網路交友遇假敘利亞辣妹女軍官詐騙，介紹假銀行經理雄警及時阻詐。（民眾提供）

    王姓男子網路交友遇假敘利亞辣妹女軍官詐騙，介紹假銀行經理雄警及時阻詐。（民眾提供）

    2021/11/09 21:58

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄55歲王姓男子以為在網路上找到真愛，網交一名自稱在敍利亞亞服役的女子，而且通訊軟體照片還是露乳溝的辣妹性感照，對方稱執行某軍事任務後可獲得500萬美金，想請王男協助把該筆錢匯回台灣，未來可以一起在台灣過安穩生活，並介紹一名銀行經理Frank給王男認識，後續只要聽從該經理指示就能把錢匯到台灣，所幸行員及時發現通報員警阻詐。

    新興分局今指出，中山所昨接獲轄區七賢二路某銀行外匯部通報，稱銀行內有一名王姓男子遇詐騙，報警通知員警協助查處，員警到場後詢問王男，他表示上週五在網路交友認識一名自稱在敘利亞服役的女子，該女子表示自身因執行某項軍事任務後有獲得500萬美金，想請王男協助將這筆錢匯回台灣，未來可以一起在台灣過安穩生活。

    辣妹女軍官表示會介紹一名銀行經理Frank，後續只要聽從該經理指示就能把錢匯到臺灣，王男聯絡該名經理，對方指示他到超商購買點數卡，並稱這是匯款的手續費，他到銀行外匯部諮詢，行員察覺有異，一起和員警阻詐，擋下這場跨國騙局。

    警方表示，還好王男也有一定的警覺性，沒有聽從指示匯款，民眾若接到詐騙電話，可直接撥打165求證或至附近派出所請求協助，以保護自身財產不被不法份子騙取。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    王姓男子網路交友遇假敘利亞辣妹女軍官詐騙，介紹假銀行經理雄警及時阻詐。（民眾提供）

    王姓男子網路交友遇假敘利亞辣妹女軍官詐騙，介紹假銀行經理雄警及時阻詐。（民眾提供）

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