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    陳其邁宣布高市砸4千萬 補助公安申報、消防安全、住警器

    高雄市長陳其邁宣布市政會議通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，並補助公安申報、消防安全、住警器。（記者葛祐豪攝）

    高雄市長陳其邁宣布市政會議通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，並補助公安申報、消防安全、住警器。（記者葛祐豪攝）

    2021/11/09 16:53

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今天下午市政會議，通過《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，強制1995年以前取得建照的6樓以上既有公寓大廈，成立管委會，違者可開罰1到5萬元；市長陳其邁也宣布，針對建築物公共安全申報、消防安全申報、住警器裝置，提出補助措施，預估總經費約4千萬。

    陳其邁今天下午出席原住民活動前，接受媒體訪問時強調，高雄市《公寓大廈輔導管理自治條例》草案，優先強制1995年6月28日以前取得建照的6樓以上既有公寓大廈，於自治條例施行後1年內，成立管理組織，未成立管理組織者，處每一專有部分區分所有人1到5萬元罰鍰，未向區公所報備者，處主任管理委員1到3萬元罰鍰。

    陳其邁說，該草案針對閒置未使用的複合式營業場所，明定納入消防檢修申報，賦予消防人員有強制執行檢查的公權力。

    陳其邁並宣布建築物公共安全申報專案補助措施，針對20年以上、8至15樓集合住宅（清查計2413棟），補助每棟實際公安申報費用，期限以明年第一季3月底前申報為限。

    陳其邁同時宣布，補助6樓以上未辦理消防安全檢修建築物（清查計646棟）實際消安申報費用，期限以明年第三季9月底前申報為限。

    另針對住警器專案補助，陳其邁指出，發放對象包括5層樓以下住宅、三大弱勢族群（低收、獨居、身障），統計未設置戶約20萬戶，將透過教育、社政、民政系統發放，預估明年6月前，高雄市住警器設置率可達95%以上。

    陳其邁強調，補助的預算大概4千萬左右，會編列公務預算來支應。

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