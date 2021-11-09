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    扭轉「高牆菜市場」刻板印象 南監推Quiet Time

    台南監獄推動靜默時間，更生保護會台南分會捐書力挺。（記者吳俊鋒攝）

    台南監獄推動靜默時間，更生保護會台南分會捐書力挺。（記者吳俊鋒攝）

    2021/11/09 14:33

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕以往法務部矯正署的監所內，每到就寢前，常會傳來舍房區收容人聊天、說話所交雜的音量，被笑稱是「高牆菜市場」，台南監獄在晚上推動2個鐘頭的「靜默時間（Quiet Time）」，避免喧嘩，藉由閱讀、書寫等方式沉澱心靈，開辦以來，已見成效，有助於穩定情緒，違規事件也減少。

    為了培養收容人的閱讀習慣，強化靜默活動的推廣工作，更生保護會台南分會購置價值了6萬元的圖書共計170冊，今天捐贈給獄方，希望協助提升感化教育的成效。

    所捐贈的這170冊書單，是獄方調查收容人意見後所開出，台南分會主委宋俊明、委員李秀英等人協助募款、購置，也藉此拋磚引玉，有更多資源投入，讓收容人感受閱讀的力量，改過遷善。

    宋俊明今天帶領台南分會由主任莊淳霖等前往南監捐贈，典獄長莊能杰代表接受，並將透過行動圖書車，巡迴舍房區，讓各收容人可以就近利用，在靜默時間閱讀。

    莊能杰提到，12年前擔任彰化看守所長時，開始推動Quiet Time，機緣是有天晚上進入舍房區巡視，聽到收容人們高分貝的說話聲，被笑稱像菜市場，讓他決定規劃靜默時間。

    莊能杰在就寢前的2個鐘頭，開辦Quiet Time，讓收容人有屬於自己的安靜時間，沒意願看書的，就抄經寫字，或者看電視、打遊戲、聽收音機，甚至睡覺也可，「各做各的事」，不互相干擾。

    莊能杰說，他也陸續在澎湖、台南、嘉義、高雄等監所都推動，成效不錯，並做出研究報告，作為之後精進措施的參考。

    南監實施Quiet Time 2個月後，也進行問卷調查，結果顯示收容人自認以穩定情緒者比例最高，主動閱讀書籍、舍房較安靜、違規減少等感受次之，初見成效。

    而今年起，南監將舊有書櫃改裝為「行動圖書車」，共計38台，每車存放書籍200冊，至於各工場與舍房，2個月輪換1次。

    目前等於有7600冊書籍提供就近借閱，為推動收容人善用靜默時間，獄方10月起也定期辦理「閱讀心得寫作徵文與硬筆書法比賽」，遴選優良作品刊於該監《溝通》雙月刊，提升自我激勵與療癒的效果。

    台南監獄推動靜默時間，更生保護會台南分會捐書力挺。（記者吳俊鋒攝）

    台南監獄推動靜默時間，更生保護會台南分會捐書力挺。（記者吳俊鋒攝）

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