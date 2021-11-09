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    首頁　>　社會

    城中城第2批受災戶搬家 住戶：只要平安就有勇氣展開新生活

    搬家公司協助住戶將生活用品及衣物，搬到新家展開新生活。（社會局提供）

    搬家公司協助住戶將生活用品及衣物，搬到新家展開新生活。（社會局提供）

    2021/11/09 14:15

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄城中城大樓大火受災戶陸續搬離，社會局今提供第2梯次搬家服務，有10名受災民眾搬遷到新住處。住戶陳伯伯由社工陪同打包搬家，想起突如其來的大火，迫使他要離開住了10幾年的溫馨窩，心中無限感慨，但只要平安健康，他有十足的勇氣及信心開始新生活。

    城中城大火後，市府緊急安置逃離火場災民，後續進行租屋媒合，之前僅開放災民在社工、警察人員陪同下返家取物，在相關調查告一段落後，開放災民搬家，今啟動第2梯次搬家作業，搬家公司協助住戶將生活用品及衣物，搬到新家展開新生活。

    受災戶郭先生一邊清點物品，一邊向工作人員道謝，他很感謝社工陪他打包搬家。另一住戶陳伯伯打開房間裡的每個櫃子，逐一巡視，深怕珍貴物品沒有帶走。「這些照片跟佛像一定要帶走」，打包過程，陳伯伯找到他參加國小母校60週年校慶，與小學同學及導師的合照，並高興地向社工介紹照片裡的每位同學。

    另外，他手裡抱著1尊佛像，他說佛像對他意義非凡，大火發生時，原本要打開房門往外逃生，但看到門外濃煙密布，立即關上房門，並開啟手電筒在窗邊揮舞求救，佛像正好放在窗邊，冥冥中保佑他安然脫困，因此這2物品都要陪他到新家。

    社會局表示，城中城火災事件發生後，社工持續協助罹難者家屬、傷者及受災住戶的情緒支持，陪同受災戶找尋租屋處或依親，協助後續搬家及返家取物，接下來加緊腳步全力協助受災戶安頓家戶，盡速恢復穩定生活。

    受災戶陳伯伯參加國小母校60週年校慶，與小學同學及導師的合照，他高興地向社工介紹照片裡的同學。（社會局提供）

    受災戶陳伯伯參加國小母校60週年校慶，與小學同學及導師的合照，他高興地向社工介紹照片裡的同學。（社會局提供）

    搬家公司協助住戶將生活用品及衣物，搬到新家展開新生活。（社會局提供）

    搬家公司協助住戶將生活用品及衣物，搬到新家展開新生活。（社會局提供）

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