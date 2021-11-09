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    戰袍辣妹回歸！台中夜店解封首日 45名警臨檢、查黃卡

    不少穿著火辣的正妹回歸。（記者許國楨翻攝）

    不少穿著火辣的正妹回歸。（記者許國楨翻攝）

    2021/11/09 11:05

    〔記者許國楨／台中報導〕國內疫情逐漸趨緩，封閉半年的夜店陸續解封，台中市南屯區一家著名大型夜店也在昨（8）日晚間復業，湧入人潮還有不少穿著火辣的正妹現身，轄區警方也動員40餘名警力上門，針對有無違法及違反相關防疫規定臨檢稽查，希望兼顧治安及防疫。

    根據中央規定的八大行業防疫指引申請復業相關原則，從業人員至少完成1劑疫苗滿14天，首次服務日3天內快篩及PCR檢驗陰性，未完成接種2劑者每週1次快篩或PCR檢驗，而顧客至少要接種1劑疫苗滿14天，可持持健保快易通App、小黃卡證明後入場。

    而中市南屯區的大型夜店Xcube也在昨（8）晚正式解封復業，儘管氣溫驟降，依然有不少年輕人以及不畏風寒、穿著火辣的正妹排隊等著進場，轄區第四分局更是出動了警力45名警力，除在周邊道路實施封閉式路檢，同時也上門臨檢，並協助宣導業者應要求顧客遵守實聯制、清潔消毒及入口處量測體溫等基本防疫措施。

    期間四分局大墩派出所長曾一峯，手持麥克風對消費者及員工喊話，要求配合出示身分證、黃卡接受查察，並強調，這是解封之後首次針對大型夜店的高強度臨檢，警方以治安為主，防疫為輔，籲清費者「千萬不要酒後開車」、「不要吸食毒品」。

    警方強調，將持續針對轄內夜店等陸續復業場所規劃臨檢，特別針對未滿18歲、飲酒鬧事、藏匿攜帶凶器、毒品等檢查，同時要求業者做好防疫措施，如有發現違規情事，將立即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業，呼籲業者勿以身試法。

    不少穿著火辣的正妹回歸。（記者許國楨翻攝）

    不少穿著火辣的正妹回歸。（記者許國楨翻攝）

    中市南屯區的大型夜店Xcube昨晚復業首日，警方上門臨檢。（記者許國楨翻攝）

    中市南屯區的大型夜店Xcube昨晚復業首日，警方上門臨檢。（記者許國楨翻攝）

    中市南屯區的大型夜店Xcube昨晚復業首日，警方上門臨檢。（記者許國楨翻攝）

    中市南屯區的大型夜店Xcube昨晚復業首日，警方上門臨檢。（記者許國楨翻攝）

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