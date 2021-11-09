曾獲優良教師！台南狼師猥褻女童10次 判刑4年10月定讞

台南狼師張博勝猥褻女童10次，判刑4年10月定讞。（示意圖）

2021/11/09 10:53

〔記者張文川／台北報導〕曾獲資深優良教師獎的台南市小學男老師張博勝，前年被市議員與人本教育基金會踢爆對女學童強制猥褻，檢方調查起訴認定他猥褻10名女童，但台南地院一審、台南高分院二審都認定，僅成立猥褻其中1名女童10次犯罪，依10件加重強制猥褻罪，將張男合併判刑4年10月；經上訴，最高法院日前駁回上回訴定讞。

檢方起訴指出，張博勝任教20餘年，涉於2017年至2018年間對10名女童撫摸下體、親吻臉頰、嘴巴。一審合議庭認為張對其中的A女成立犯罪。張坦承對A女猥褻情事，辯稱未違反意願，法官認為張妨害A女的性自主意願，A女事後向母親述說求援、驗傷時哭泣，足以認定張違反女童意願，犯行明確。

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合議庭痛批，張男只為滿足一己色慾，未謹守師生分際，不顧人師倫理，將10罪各判3年8月，合併應執行4年10月。二、三審皆駁回上訴，維持4年10月徒刑定讞。

全案爆發後，監察院介入調查，指出張博勝任教20多年涉犯性侵害或性騷擾32件、受害人數多達31人，不當體罰有9件、受害29名學生，還違法在家裡補習，多名校長、老師等教職人員知情卻未依法通報或延遲通報與處理；監院去年7月完成調查報告，通過糾正台南市府教育局與2所小學，認為相關教職人員知情後，均未依法通報與處理，有重大違失。

人本基金會於2019年揭發張博勝涉長期性侵與性騷擾女學生，經過深入訪查，陸續發現有10多名受害學生，且張師犯行可能長達20年，並橫跨2所學校，而學校教職人員很早就知道這醜聞，卻沒有及時通報處理。

檢方認為張涉多件妨害性自主案，但部分案件年代久遠，相關被害人與犯罪事證有待查明釐清，尚由檢察官調查中。因此僅針對10名女童被害人部分起訴，法院最終僅有一女童受害的事證明確，而判有罪定讞，其他9人受害罪證不足，判無罪。

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